Türk Telekom hisselerinin devri tamamlandı

İSTANBUL (AA) - Ojer Telekomünikasyon AŞ'nin (OTAŞ) sahibi olduğu ve mevcut kredilerinin teminatını oluşturmak amacıyla kredi verenlere rehin verilen Türk Telekomünikasyon AŞ'nin (Türk Telekom) yüzde 55 hissesine denk gelen 192 milyar 500 milyon adet A grubu paylar, resmi olarak kredi verenler tarafından kurulan özel amaçlı şirket Levent Yapılandırma Yönetimi AŞ tarafından devralındı.

Türk Telekomünikasyon AŞ'nin Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan yazısında, şirketin hissedarlarından OTAŞ'ın Türk Telekom'da bulunan yüzde 55 oranındaki hissesinin, OTAŞ'a kredi veren bankaların paydaş olacağı SPV (özel amaçlı şirket) aracılığıyla devralınması süreci ile ilgili şirket tarafından KAP'a daha önce açıklamalar yapılmıştı. Söz konusu açıklamalarda, bu konuda şirkete herhangi bir bildirim yapılması durumunda ilgili mevzuat kapsamında kamuoyunun bilgilendirileceği bildirilmişti.

Bu kapsamda, OTAŞ'a ait şirketin hisselerinin devri ile ilgili olarak, şirkete, Türk Ticaret Kanunu'nun 198. Maddesi uyarınca yapılan bildirime istinaden, Türk Telekom sermayesinin yüzde 55'ini oluşturan A Grubu hisselerinin tamamı söz konusu açıklamalarda bahsi geçen özel amaçlı şirket, Levent Yapılandırma Yönetimi AŞ'ye (LYY) devredilmiştir. LYY, Türk Ticaret Kanunu'nun 499. maddesi uyarınca şirketimiz pay defterine yeni hissedar olarak kaydedildi.