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Türk Telekom hisselerinin devri tamamlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.12.2018 11:23 | Son Güncelleme

OTAŞ'ın sahibi olduğu ve mevcut kredilerinin teminatını oluşturmak amacıyla kredi verenlere rehin verilen Türk Telekom'un yüzde 55 hissesine denk gelen 192 milyar 500 milyon adet A grubu paylar, resmi olarak kredi verenler tarafından kurulan özel amaçlı şirket Levent Yapılandırma Yönetimi AŞ tarafından devralındı

İSTANBUL (AA) - Ojer Telekomünikasyon AŞ'nin (OTAŞ) sahibi olduğu ve mevcut kredilerinin teminatını oluşturmak amacıyla kredi verenlere rehin verilen Türk Telekomünikasyon AŞ'nin (Türk Telekom) yüzde 55 hissesine denk gelen 192 milyar 500 milyon adet A grubu paylar, resmi olarak kredi verenler tarafından kurulan özel amaçlı şirket Levent Yapılandırma Yönetimi AŞ tarafından devralındı.

Türk Telekomünikasyon AŞ'nin Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan yazısında, şirketin hissedarlarından OTAŞ'ın Türk Telekom'da bulunan yüzde 55 oranındaki hissesinin, OTAŞ'a kredi veren bankaların paydaş olacağı SPV (özel amaçlı şirket) aracılığıyla devralınması süreci ile ilgili şirket tarafından KAP'a daha önce açıklamalar yapılmıştı. Söz konusu açıklamalarda, bu konuda şirkete herhangi bir bildirim yapılması durumunda ilgili mevzuat kapsamında kamuoyunun bilgilendirileceği bildirilmişti.

Bu kapsamda, OTAŞ'a ait şirketin hisselerinin devri ile ilgili olarak, şirkete, Türk Ticaret Kanunu'nun 198. Maddesi uyarınca yapılan bildirime istinaden, Türk Telekom sermayesinin yüzde 55'ini oluşturan A Grubu hisselerinin tamamı söz konusu açıklamalarda bahsi geçen özel amaçlı şirket, Levent Yapılandırma Yönetimi AŞ'ye (LYY) devredilmiştir. LYY, Türk Ticaret Kanunu'nun 499. maddesi uyarınca şirketimiz pay defterine yeni hissedar olarak kaydedildi.

OTAŞ'a kredi veren bankalardan Akbank, Türkiye Garanti Bankası ve Türkiye İş Bankası'nın KAP'taki yazısına göre, OTAŞ'ın sahibi olduğu ve mevcut kredilerinin teminatını oluşturmak amacıyla kredi verenlere rehin verilen Türk Telekom’un yüzde 55 hissesine denk gelen 192 milyar 500 milyon adet A grubu paylar, resmi olarak kredi verenler tarafından kurulan özel amaçlı şirket tarafından devralındı.

Türk Telekom hisselerinin LYY'ye devrine ilişkin olarak, SPK'nın ilgili hükümleri ve II-26.1 sayılı Pay Alım Teklifi Tebliği uyarınca zorunlu pay alım teklifi yükümlülüğünden muaf olunabilmesini teminen LYY tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'na ilgili mevzuatta öngörülen süre içerisinde başvuruda bulunulacak.

Levent Yapılandırma Yönetimi AŞ'ye Akbank tarafından yüzde 35,5598, Türkiye Garanti Bankası'nca yüzde 22,1265 ve Türkiye İş Bankası'nca yüzde 11,5972 oranlarında iştirak edildi.

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- Genel Kurul 25 Ocak'ta

Türk Telekom'un Genel Kurulu 25 Ocak 2019'da gerçekleştirilecek.

Bu arada, Türk Telekom Yönetim Kurulu üyelerinden Mohammed Hariri, Cenk Serdar, Faisal Mohammed I Aldughaither ve Al-Hakam Marwan Moh'd Kanafani şirketteki tüm görevlerinden istifa etti.

Mohammed Hariri'nin istifası üzerine boşalan üyeliğe, Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesine göre, selefinin kalan süresi boyunca görev yapmak üzere A Grubu pay sahibi tarafından aday gösterilen Hakan Aran, Cenk Serdar'ın istifası üzerine boşalan üyeliğe Muammer Cüneyt Sezgin, Al-Hakam Marwan Moh'd Kanafani'nin istifası üzerine boşalan üyeliğe Eyüp Engin atandı.

Söz konusu atamalar şirketin yapılacak ilk genel kurul toplantısında genel kurulun onayına sunulacak.

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