Türk Telekom kotasız tarifeleri ve fiyatları!

Türkiye’de 2019 yılında AKN ve AKK’nin kalkacağının açıklamasının ardından gözler internet servis sağlayacılarına çevrilmişti. Daha önce kota uygulamasını getiren ISS’lerin şimdi böyle bir olaya kalkışıp kalkışmayacağı merak ediliyordu. Bugün ise ilk olarak Türk Telekom kotası tarifilerini açıkladı. Ancak açıklanan bu tarifeler fiyatları ile yok artık dedirttiriyor.

Enflasyonla Mücadele ettiğini söyleyen Türk Telekom limitsiz tarifelerini 99,99 TL‘den açıyor. Ultranet Limitsiz olarak geçen bu tarife 16 Mbps’ye kadar hız sunabiliyor. Günümüzde minimum kullanabilir seviyede olan internet paketi ise Fibernet 24 Mbps olarak geçiyor ve bunun fiyatı da 119,99 TL olarak açıklandı.

ULTRANET LİMİTSİZ 16 Mbps – 99,99 TL

ULTRANET LİMİTSİZ 16 Mbps – 111,99 TL

FİBERNET / HİPERNET LİMİTSİZ 24 Mbps – 119,99 TL

FİBERNET / HİPERNET LİMİTSİZ 35 Mbps – 149,99 TL

FİBERNET / HİPERNET LİMİTSİZ 50 Mbps – 249,99 TL

FİBERNET / HİPERNET LİMİTSİZ 100 Mbps – 329,99 TL

Kotası olan paketlerin fiyatlarının oldukça yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Enflasyonla Mücadele kapsamında çalıştığını söyleyen Türk Telekom, bu fiyatlar ile çok tepki alır. Hızlı ve kotasız bir internet kullanmak isteyenlerin aylık 120 TL ödemesi pek adil değil. Bakalım diğer internet servis sağlayıcıları limitsiz paketlerine ne kadar fiyat biçecek?

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