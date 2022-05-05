Türk Telekom modem şifre değiştirme: Türk Telekom TTNET modem internet şifresi nasıl değiştirilir?

İnternet başkaları tarafından kullanıldığında ya da modem şifresi unutulduğunda; modemin ara yüzünden hem isim hem de şifre değişikliğinin yapılması gerekir. İnternet ağı güvenliği için modem şifresinin devamlı değiştirilmesi gerekir.

İnternet ağına başkası bağlanarak suç işleyebilir. Aynı zamanda internet ağına bağlanan kişi nedeniyle internetin yavaşlaması da meydana gelebilir. Böyle durumların önüne geçmek adına belirli periyotlarla TTNET modem şifre değiştirme işlemi yapılmalıdır.

Türk Telekom Modem Şifre Değiştirme Nasıl Yapılır?

TTNET Wi-Fi şifresi değiştirme işlemleri aşağıdaki gibi ilerlemektedir:

İlk olarak Wi- Fi ’de bağlantı olup olmadığı kontrol edilmelidir.

İnternet üzerinden yeni sayfa açılarak adres çubuğu üzerine; 192. 168.1.1 yazılıp, ara yüze giriş sağlanmalıdır.

Yukarıdaki işlemlerin ardından ara yüze giriş yapılamadığı takdirde; 192.168.2.2, 192.168.1.2 ve 192. 168.2.1 adreslerine bakılmalıdır. Bu adreslerin içinden biri kesin açılır.

Ara yüze girmek için ekrana gelen sayfa üzerine kullanıcı adı ile şifre yazılmalıdır.

Menü içerisinden “Kablosuz Ağ Ayarları” kısmına girilmelidir.

Buradan da “Ağ Şifreleme” kısmına tıklanmalıdır.

Seçili şekildeki menü üzerinden hem Wi-Fi hem de şifre kolayca değiştirilebilir.

Yukarıdaki adımlar telefon, bilgisayar fark etmeksizin tüm cihazlarda uygulanabilir. Türk Telekom modem şifresi değiştirme işlemlerinde birkaç konuya çok dikkat edilmelidir:

Şifre minimum 8 harften oluşmalıdır.

Şifre belirlerken, küçük ve büyük harfler kullanılmalıdır.

Şifre kolay hatırlanabilen, akılda kalıcı olmalıdır.

Şifrelerin oluşturulduğu rakam ve sembollerin mantıklı olması hatırlanmasını sağlar.

Türk Telekom Modem Şifresi Nasıl Öğrenilir?

168.1.1 IP adresi, TTNET modem ara yüzü ile bağlantı oluşturabilmesi için tarayıcıdaki “URL” bölümüne yazılır. Bu işlemden sonra kullanıcının karşısına bir sayfa çıkar. O sayfa içerisinde “kullanıcı adı” ile “şifre” alanı yer alır. TTNET modemleri üzerinde ayar yapılmadığı sürece kullanıcı adı ile şifre daima aynı kalır.

TTNET modem fabrika ayarları kullanıcı adı ve şifreleri:

Kullanıcı adı-admin; şifre-ttnet,

Kullanıcı adı- admin; şifre- turktelekom,

Kullanıcı adı- admin; şifre- admin,

Kullanıcı adı- admin; şifre- 1234’tür.

Sıraladığımız kullanıcı adı ve şifrelere giriş sağlanamadığında, daha önce büyük olasılıkla bilgilerinizi değiştirmişsinizdir. Böyle durumlarda TTNET modeme reset atıp fabrika ayarlarına döndürmek gerekir.

Türk Telekom Modem Nasıl Resetlenir?

Türk Telekom modem şifresi değiştirme işlemini yapabilmek için modemi öncelikle resetlemelisiniz. TTNET modemlerin arka tarafında ufak delik yer alıyor. Deliğin olduğu alanda reset tuşu vardır. Reset için modem fişi takılı şekilde 30 saniye reset tuşuna basılmalıdır.

Daha sonra reset tuşuna basılıyken modem fişini çekiniz. Modemin resetlenmesinin arkasından fabrika ayarlarına cihaz geri dönmüş olur. Onun için yukarıdaki “kullanıcı bilgileri” aktifleşecektir.

Türk Telefon modemi fabrika ayarlarına döndürünce şifrede otomatik değişir. Modem altındaki kâğıt üzerindeki veriler, Türk Telekom modemin yeni şifresidir.

Türk Telekom modem resetleme işlemini aynı zamanda ara yüz üzerinden de gerçekleştirebilirsiniz.

Belirttiğimiz “kullanıcı adı” ve “şifre” bilgilerini ara yüze girip ardından “Sistem Araçları”, “Bakım” sekmeleri üzerine tıklayınız.

Ardından “Fabrika Ayarları” butonuna tıklayıp, modemi direkt fabrika ayarlarına döndürebilirsiniz.

TTNET kullanıcı adı ile şifre öğrenme işlemleri için müşteri hizmetleriyle de iletişime geçebilirsiniz. Türk Telekom Müşteri Hizmetleri’nden, modem kullanıcı adı ve şifrenizi hızlı şekilde öğrenebilirsiniz.

Modemin Şifresini Unuttum Ne Yapmalıyım?

Unutulan Türk Telefon şifresi için resetleme işlemi yapılması gerekiyor. Türk Telekom markalı modemin arkasındaki küçük deliğe iğne ya da benzeri cisimlerle basılmalıdır. Bu işlem, modem ışıkları söndükten sonra yanana kadar devam etmelidir. Modem kendine geldiğinde tam olarak fabrika ayarlarına döner.

Türk Telefon modem kullanıcı adı ve şifreyi öğrenebilmek için SMS yöntemini deneyebilirsiniz.

“SIFRE” yazıp boşluk bırak ardından hizmet numarasını yaz ve 6606’ya SMS göndererek internet kullanıcı bilgilerini basit şekilde öğrenebilirsiniz.

Kullanıcı bilgilerini öğrendikten sonra internet şifresi değiştirme işlemini de gerçekleştirmiş olacaksınız. Türk Telekom Wi-Fi ismi, şifrenin değiştirildiği şekilde olmaktadır.

Türk Telekom 444 1 444 numaralı müşteri hizmetlerinden “kullanıcı adı” ve “şifre” aşağıda sıraladığımız gibi değiştirilmektedir;