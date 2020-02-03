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Türk Telekom Playstore indirimleri ile karşımızda

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 03.02.2020 09:30 | Son Güncelleme

Telekom’un dijital oyun platformu Türk Telekom Playstore, en yeni ve popüler oyunları yüzde 90’a varan indirimlerle sunuyor.

Türk Telekom Playstore indirimleri ile karşımızda

Türk Telekom’un binlerce oyun seçeneği sunan dijital oyun platformu Playstore, yeni bir kampanya başlattı. Oyunseverler, 4
Şubat 2020 tarihine kadar devam edecek kampanya kapsamında; en yeni ve en popüler oyunlara yüzde 90’a varan indirimlerle sahip oluyor.

Türk Telekom müşterileri ise internet faturasına ek 12 aya varan taksit imkanından faydalanabiliyorlar. Oyunseverler popüler oyunların yanı sıra oyuncu ekipmanlarına ve PlayStation oyunlarına da kampanya süresince indirimlerle sahip olabiliyor. 

KAMPANYADAKİ OYUNLAR!

Football Manager 2020: 179 TL yerine 98 TL
PES 2020: 199 TL yerine 84 TL
Mortal Kombat 11: 120 TL yerine 48 TL
Mafia III: 118 TL yerine 29 TL
Ritual of the Night: 60 TL yerine 42 TL
The Sims 4: 278 TL yerine 69 TL

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Anahtar Kelimeler:
Türk Telekom Türk Telekom Playstore

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