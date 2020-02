Türk Telekom Playstore indirimleri ile karşımızda

Türk Telekom’un binlerce oyun seçeneği sunan dijital oyun platformu Playstore, yeni bir kampanya başlattı. Oyunseverler, 4

Şubat 2020 tarihine kadar devam edecek kampanya kapsamında; en yeni ve en popüler oyunlara yüzde 90’a varan indirimlerle sahip oluyor.

Türk Telekom müşterileri ise internet faturasına ek 12 aya varan taksit imkanından faydalanabiliyorlar. Oyunseverler popüler oyunların yanı sıra oyuncu ekipmanlarına ve PlayStation oyunlarına da kampanya süresince indirimlerle sahip olabiliyor.

KAMPANYADAKİ OYUNLAR!



Football Manager 2020: 179 TL yerine 98 TL

PES 2020: 199 TL yerine 84 TL

Mortal Kombat 11: 120 TL yerine 48 TL

Mafia III: 118 TL yerine 29 TL

Ritual of the Night: 60 TL yerine 42 TL

The Sims 4: 278 TL yerine 69 TL

Hindistan 50 uydu ile rekor kıracak