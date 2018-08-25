Türk Telekom, Stevie Awards’ta 12 ödüle layık görüldü

İSTANBUL (AA) - Türk Telekom, Stevie Uluslararası İş Ödülleri’nde 12 ödülün sahibi oldu. Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türk Telekom, küresel iş dünyasının prestijli organizasyonları arasında gösterilen ve Stevie Ödülleri olarak da bilinen “International Business Awards / Uluslararası İş Ödülleri”nde 12 ödüle layık görüldü. Alanında gerçekleştirdiği öncü çalışmalar ve projelerle saygın ödüllere layık görülen Türk Telekom, "turktelekomstadyumu.com" web sitesi içinde yer alan “Unutulmaz Maçlar” çalışması ile “Hareketli Görüntünün En İyi Kullanımı” kategorisinde altın ödül aldı. Rakip takımları tutan iki çocuğun yakın arkadaşlık hikayesini içten bir şekilde izleyicilere aktaran “Çocuklar Renkleri Bizim Gibi Görmezler” filmi de “Halkla İlişkiler” kategorisinde altın ödülün sahibi oldu. Türk Telekom’un, gerçek hikayelerin ele alındığı etkileyici video çalışmaları da Stevie Uluslararası İş Ödülleri’nin çeşitli kategorilerinde ödüle layık görüldü. Beytüşşebap’ta bir Türk Telekom çalışanın başından geçen hikayeyi anlatan “Beytüşşebap Filmi”, “İç İletişim” kategorisinde altın ödülü alırken “Halkla İlişkiler” kategorisinde gümüş ödülün sahibi oldu.

Engellilerin günlük hayata katılımını kolaylaştıran ve hayatlarına dokunan uygulamaları da ödüllendirilen Türk Telekom, “Erişilebilir Yaşam Mobil Uygulaması”, “Müşteriye Hizmet Sunan En İyi Mobil Uygulamalar” kategorisinde altın, Senin Zamanın sloganıyla kadınları teknolojiye yakınlaştırmayı amaçlayan “Teknoloji Eğitim Tırı Projesi Şimdi Senin Zamanın Etkinliği” de “Pazarlama Ödülleri” kategorisinde gümüş ödülün sahibi oldu. Ayrıca “Türk Telekom Yatırımcı Sunumu”, “Yatırımcı Sunumu” kategorisinde bronz, “Türk Telekom Online İşlemler Uygulaması” da “Müşteriye Hizmet Sunan En İyi Mobil Uygulamalar” kategorisinde yine bronz ödülün sahibi oldu. Türk Telekom ayrıca iletişim ve etkinlik gibi alanlardaki başarılı çalışmalarının da karşılığını aldı. Türkiye’nin görme engellilere yönelik ilk betimlemeli resim sergisi olan “Tablolar Konuşuyor Sergisi Etkinliği”, “Yılın İletişim veya Halkla İlişkiler Kampanyası, Etkinlikler ve Törenler” kategorisinde gümüş ödüle layık görüldü. Türkiye’de dijital okuryazarlığı artırmak amacıyla hayata geçirilen “Teknoloji Eğitim Tırı Projesi Şimdi Senin Zamanın Etkinliği”, “En İyi Etkinlik, Diğer” kategorisinde gümüş ve Türk Telekom’un dijital müzik platformu “Muud Lansman Etkinliği”, “En İyi Yeni Ürün Lansmanı Etkinliği” kategorisinde bronz ödül aldı.