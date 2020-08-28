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Türk Telekom upload hızlarını 2 katına çıkarıyor

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 28.08.2020 12:13 | Son Güncelleme

Türk Telekom, yeni eğitim öğretim yılına hazırlandı. Şirket kullanıcılarına daha iyi bir internet deneyimi sunmak için fiber ve VDSL abonelerinin veri yükleme (upload) hızını 2 katına çıkarıyor.

Türk Telekom upload hızlarını 2 katına çıkarıyor

Türk Telekom, yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla, kullanıcılarının upload hızlarını hiçbir ek ücret ödemeden 31 Ağustos’tan itibaren geçerli olacak şekilde 2 katına çıkarıyor. Türk Telekom’un fiber ve VDSL aboneleri ile Türk Telekom altyapısını kullanan internet servis sağlayıcılardan hizmet alan tüm kullanıcılar bu hizmetten 1 Ekim tarihine kadar faydalanabilecek. Türk Telekom CEO’su Ümit Önal, konu hakkında değerlendirmelerde bulundu.

''HEM ÖĞRENCİLER HEM DE TÜM KULLANICILAR İÇİN''

2 kat hızın hem öğrenciler hem de tüm kullanıcılar için olacağını aktaran Ümit Önal, “Uzaktan eğitim ile başlayacak yeni eğitim öğretim yılında öğrencilerin çevrimiçi dersleri rahat bir şekilde takip etmesini sağlarken, aynı zamanda tüm kullanıcılarımıza daha iyi bir internet deneyimi sunmak istiyoruz.’’ dedi.

Upload hız artışı için kullanıcıların herhangi bir başvuruda bulunmaları gerekmiyor.

İHA

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