Türk Telekom ve Huawei'den 5G'li yeni nesil eğitim teknolojilerinde bir ilk

İSTANBUL (AA) - Türk Telekom ile dünyanın önde gelen global bilgi ve iletişim teknolojileri çözüm sağlayıcılarından Huawei ile sanal gerçeklik (VR) ve artırılmış gerçeklik (AR) tabanlı eğitim içeriklerine 5G üzerinden bulut bağlantısı kullanarak uzaktan erişimi test etti.

Türk Telekom'dan yapılan açıklamaya göre, denemelerde, artırılmış gerçeklik ve sanal gerçeklik teknolojileri kullanılarak, biyoloji, kimya ve elektronik gibi eğitim içerikleri 5G şebekesi üzerinden AR/VR gözlüklerde ve tabletlerde çok düşük gecikme süreleri ile yüksek kalitede görüntülendi.

5G'nin gücü ve AR/VR gibi yeni nesil teknolojilerin eğitim sektöründe çığır açacağı vurgulanırken geleceğe ilişkin çok önemli mesajlar da verildi. Bu teknolojilerin ileride kurumların organizasyonel yapısına ve gündelik hayatına fiziksel kısıtları ortadan kaldırarak ve gerçeklik olgusunu zenginleştirerek yapacağı katkılar ve bu katkıların şirketlere oluşturacağı potansiyel yeni iş alanlarına vurgu yapıldı.

Şu ana kadar 5G konusunda 2 bin 500’den fazla patente sahip olan Huawei, tüm dünyada 30’dan fazla operatörle 5G şebekesi için anlaşma imzalayarak 25 bin 5G baz istasyonunu devreye aldı.