Türk Telekom yükleme hızını iki kat arttırdı

Koronavirüs salgını nedeniyle birçoğumuz evdeyiz ve firmalar da bu durum için insanlara bazı destekler sunuyorlar. Örneğin Sony gibi bazı oyun mağazaları, Play at Home (Evde Oyna) gibi kampanyalarla karantina dönemindeki insanlara ücretsiz oyun avantajı sunuyor. Hal böyle olunca, bu oyunları oynamak için de güçlü bir internet bağlantısı gerekiyor. Geçtiğimiz hafta bu konuda ülkemizde bulunan internet sağlayıcılarına birçok kişi tarafından çağrıda bulunulmuş ve internet hızlarının arttırmaları istenmişti. Bu anlamda ilk adım Turkcell Superonline'dan gelmişti. Superonline, upload yani yükleme hızını arttırdığını duyurmuştu. Bugün ise diğer internet sağlayıcıları Türk Telekom ve Türknet'ten de bu anlamda bir açıklama geldi.

TÜRK TELEKOM UPLOAD HIZINI 2 KATINA ÇIKARDI

Türk Telekom, yükleme hızlarını 2 katına çıkardığını duyurdu. Böylece Türk Telekom internet kullanıcıları 2 kat daha hızlı bir şekilde veri transferi yapabilecek. Ancak bu durum sadece VDSL ve fiber internet kullanıcıları için geçerli olacak. Zira, ADSL kullanıcılarının yükleme hızının 3.3 Mbps'in üzerine çıkması teorik olarak mümkün değil. Ayrıca bu hız artırımından sadece Türk Telekom kullanıcıları da yararlanmayacak.