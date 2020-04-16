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Türk Telekom yükleme hızını iki kat arttırdı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 16.04.2020 17:06 | Son Güncelleme

Koronavirüs nedeniyle Evde Kal çağrısına internet sağlayıcıları da destek verdi. Türkcell Superonline'ın ardından Türk Telekom ve onun altyapısını kullanan internet kullanıcılarının yükleme hızı iki kat arttırıldı.

Türk Telekom yükleme hızını iki kat arttırdı

Koronavirüs salgını nedeniyle birçoğumuz evdeyiz ve firmalar da bu durum için insanlara bazı destekler sunuyorlar. Örneğin Sony gibi bazı oyun mağazaları, Play at Home (Evde Oyna) gibi kampanyalarla karantina dönemindeki insanlara ücretsiz oyun avantajı sunuyor. Hal böyle olunca, bu oyunları oynamak için de güçlü bir internet bağlantısı gerekiyor. Geçtiğimiz hafta bu konuda ülkemizde bulunan internet sağlayıcılarına birçok kişi tarafından çağrıda bulunulmuş ve internet hızlarının arttırmaları istenmişti. Bu anlamda ilk adım Turkcell Superonline'dan gelmişti. Superonline, upload yani yükleme hızını arttırdığını duyurmuştu. Bugün ise diğer internet sağlayıcıları Türk Telekom ve Türknet'ten de bu anlamda bir açıklama geldi.

TÜRK TELEKOM UPLOAD HIZINI 2 KATINA ÇIKARDI

Türk Telekom, yükleme hızlarını 2 katına çıkardığını duyurdu. Böylece Türk Telekom internet kullanıcıları 2 kat daha hızlı bir şekilde veri transferi yapabilecek. Ancak bu durum sadece VDSL ve fiber internet kullanıcıları için geçerli olacak. Zira, ADSL kullanıcılarının yükleme hızının 3.3 Mbps'in üzerine çıkması teorik olarak mümkün değil. Ayrıca bu hız artırımından sadece Türk Telekom kullanıcıları da yararlanmayacak.

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ALTYAPISINA BAĞLI OLAN DA YARARLANACAK

Türk Telekom altyapısını kullanan birçok internet sağlayıcısı bulunuyor. Türk Telekom altyapısına bağlı olarak hizmet veren bu sağlayıcılar da Türk Telekom'un hız artışından yararlanabilecek. Eğer hala upload hızınızda bir gelişme göremiyorsanız endişe etmeyin. Zira, yapılan açıklamaya göre hız artışı kademeli olarak gerçekleşecek. Gün içinde modeminizi resetleyerek upload hızını tekrar kontrol edebilirsiniz.

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