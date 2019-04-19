İSTANBUL (AA) - Türk Telekom, engelli ve yakınlarının hayatını kolaylaştırmak üzere geliştirdiği "Erişilebilir Yaşam Mobil Uygulaması" ile Global Business Excellence Ödülleri 2019 kapsamında "Üstün Müşteri Hizmetleri Girişimi" ödülünün sahibi oldu.

Türk Telekom açıklamasına göre, şirket tarafından geliştirilen "Erişilebilir Yaşam Mobil Uygulaması", Global Business Excellence 2019 kapsamında "Üstün Müşteri Hizmetleri Girişimi" kategorisinde ödüllendirildi.

Engelliler için erişilebilirlik standartlarına uygun şekilde geliştirilen ve ücretsiz indirilebilen uygulama içerisinde, "Para Tanıma, Panik Butonu, Pusula ve Vakitler, Yakınım Nerede, Videoya Altyazı Ekle, E-Kitap ve Neredeyim" gibi özellikler bulunuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Telekom Pazarlama ve Müşteri Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Ümit Önal, engelli vatandaşlara özel olarak hayata geçirdikleri "Erişilebilir Yaşam Mobil Uygulaması"nın ödüle layık görülmesinden gurur ve mutluluk duyduklarını dile getirdi.

Türk Telekom olarak tüm çalışmalarını, herkes için erişilebilir iletişim prensibiyle sürdürdüklerini vurgulayan Önal, "Bu kapsamda engelli vatandaşlarımıza özel olarak hayata geçirdiğimiz Erişilebilir Yaşam Mobil Uygulamamızın ödüllere layık görülmesinden büyük gurur duyuyoruz. Türkiye’nin lider entegre operatörü olarak, hayatı kolaylaştıran uygulamalar geliştirmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.