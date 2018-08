Türk Telekom'dan 5G'nin yol haritası

5G'nin (5. Nesil), haberleşme teknolojisinin giderek genişleyen kullanım alanlarını daha da ileriye götürdüğünü aktaran Er, "5G Haberleşmeyi 'insandan insana', 'insandan makineye' ve 'makineden insana' gibi kullanımların ötesine taşımayı hedefliyor. Örneğin, elektriğin hayatımıza girmesi ilk olarak aydınlatma ile başlamıştı. Bugün ise elektrik, bu sınırlı amacın çok ötesine taşmış, insanın içinde bulunduğu ve hatta bulunmadığı ama elinin değdiği, tasarladığı her alana yayılmış durumdadır. Bugün de benzer bir dönüşümün evresindeyiz." ifadelerini kullandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Telekom Strateji, Planlama ve İş Geliştirme Genel Müdür Yardımcısı Fırat Yaman Er, haberleşmenin insan hayatındaki anahtar rolünün, dijitalleşmeyi ilerleten her yeni teknolojide daha fazla arttığını belirtti.

Er, 5G'nin temel vaadinin mobil ağların yarattığı servis ve uygulamaların artan ihtiyaçlarını karşılamak ve haberleşme teknolojilerini hayatın her alanına genişleterek "her nesneye" haberleşme yeteneğini kazandırmak olduğunu kaydederek, bu yeniliklerin hayatın her alanına iletişimi ulaşılabilir kılacağını vurguladı.

- 5G gelir büyümesinin önünü açacak

Fırat Yaman Er, 5G sistemlerinin 2020 ve 2030 yılları arasında yaygın kullanıma geçmesinin hedeflendiğini anımsatarak, "5G’nin geliştirilme sürecinin önceki 2G, 3G ve 4G mobil nesillerine göre farklı bir düzlemde ilerlediğini söylememiz gerekir. 5G şebekesinin önceki mobil nesillerden farklı olarak kullanım alanlarına bağlı olarak zamanla ve bölüm bölüm büyüyeceği ve yaygınlaşacağı bir yapıdan söz edebiliriz. 2020 yılına kadar bugünkü trafikten çok daha fazla trafiğin geçeceği ve bunun neredeyse yüzde75’inin video olacağı bir şebekeye ihtiyaç var." bilgisini verdi.

5G’nin hem gelişim sürecinde hem de tam anlamıyla hayata geçtikten sonra, gelecek neslin teknoloji ve dijital topluluğunu çatısı altına alan global bir platform oluşturacağını dile getiren Er, şunları kaydetti: