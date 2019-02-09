HABER

Türk Telekom'dan kablosuz genişbant teknolojilerinde bir ilk

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.02.2019 10:30 | Son Güncelleme

Türk Telekom, Nokia’nın kablosuz ağ üzerinden fiber hızında sabit internet erişimi sunan Wireless PON teknolojisini Türkiye’de ilk kez denedi - Türk Telekom Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Kıraç: - "Üniversite, hastane, hava limanı gibi büyük yerleşkelerde sunduğumuz sabit fiber genişbant hizmetini yaymak amacıyla benzer teknolojilerin kullanımının önünü açmış bulunuyoruz"

İSTANBUL (AA) - Türk Telekom, Nokia’nın kablosuz ağ üzerinden fiber hızında sabit internet erişimi sunan Wireless PON teknolojisini Türkiye’de ilk kez denedi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye’nin önde gelen bilgi ve iletişim teknolojileri şirketi Türk Telekom, kablosuz ağ üzerinden fiber hızında sabit internet çözümü sunan WPON (Wireless Passive Optical Network - Kablosuz Pasif Optik Ağ) teknolojisini Türkiye’de ilk kez deneyen operatör oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Telekom Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Kıraç, Türk Telekom olarak Nokia ile kablosuz genişbant bağlantısı sağlayan Wireless PON teknolojisini Türkiye’de ilk kez denediklerini bildirdi.

Müşteri deneyimini iyileştirecek ve operasyonel açıdan maliyet tasarrufu sağlayacak yeni teknoloji hakkında bilgi veren Kıraç, “Nokia ile ülkemizde ilk kez gerçekleştirmiş olduğumuz yüksek hızlı Wireless PON denemelerinde, 60 GHz milimetre dalga frekansında yeni nesil sabit kablosuz genişbant teknolojisi kullanarak yakın mesafelerde 5G ve Fiber transfer hızlarına ulaşmayı başardık.” ifadelerini kullandı.

Kıraç, elde ettikleri sonuçların son derece tatmin edici olduğunu, Kablosuz WPON çözümünün Türk Telekom’un yaygın ve yüksek kapasiteli fiber gücü ile birleşmesi sonucunda Fiber hızlarına ulaştıklarını belirterek, “Böylelikle özellikle üniversite, hastane, hava limanı gibi büyük yerleşkelerde sunduğumuz sabit fiber genişbant hizmetini yaymak amacıyla benzer teknolojilerin kullanımının önünü açmış bulunuyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.

WPON teknolojisinin çalışma prensibi hakkında da bilgi veren Kıraç, sabit fiber hatta bağlı bir kablosuz erişim noktası tarafından 60 GHz frekansı üzerinden iletilen sinyal ile kablosuz internet erişimi sağlandığını kaydetti.

Kıraç, Ankara’daki yeni Genel Müdürlük binasında bulunan Türk Telekom İnovasyon Merkezinde yapmış oldukları testlerde, 2,46 Gbps’e varan bağlantı hızına ulaştıklarını aktararak, “Ulaşmış olduğumuz hızlar, tüm cihazlardan Ultra HD çözünürlükte filmler gibi büyük boyutlu dosyaları eşzamanlı olarak indirmeye ve 8K kalitesinde TV izlemeye olanak tanıyor. Aynı zamanda da akıllı ev uygulamaları, bulut hizmetleri ve çevrimiçi oyun gibi yoğun bant genişliği ihtiyacı duyan yeni servisleri rahatlıkla kaldıracak kapasitede.” ifadelerini kullandı.

- Türk Telekom’un fiber yatırımı sürüyor

Kıraç, Türkiye’nin dijital dönüşümünü tamamlamak amacıyla Türk Telekom’un fiber yatırımlarını hız kesmeden sürdürdüğünü ifade ederek, 282 bin kilometreyi geçen mevcut fiber ağ uzunluğu ile Türk Telekom’un Türkiye’nin fiber altyapısının yüzde 80’lik kısmını tek başına döşediğini belirtti.

Hiçbir ayrım yapmadan ülkenin her yerine fiber hizmet götürdüklerinin de altını çizen Kıraç, 2018 yılı içinde 2,4 milyona yakın haneyi fiber altyapılarıyla kapsadıklarını vurguladı.

Nokia Türkiye, Orta Avrupa ve Orta Asya Başkanı Mikko Lavanti ise "Türk Telekom iş birliği ile Kablosuz PON servisimizi Türkiye’de denemiş olmaktan büyük heyecan duyuyoruz. WPON çözümümüz, belli noktalarda Türk Telekom’un altyapı maliyetlerini düşüreceği gibi, evde ve işte internet aboneleri için yüksek hızda sabit internet erişimi sağlayarak son noktada ihtiyaç duyulan esnekliği sağlayacak.” değerlendirmesinde bulundu.

PARTNERMilyonlarca hayranı şokta! Rihanna'nın poposu estetikli çıktıMilyonlarca hayranı şokta! Rihanna'nın poposu estetikli çıktı
20 yaşındaki üniversite öğrencisi muhtar adayı oldu20 yaşındaki üniversite öğrencisi muhtar adayı oldu
Sevgililer Günü’nde altının pahalılığı gümüşe yönelttiSevgililer Günü’nde altının pahalılığı gümüşe yöneltti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Türk Telekom

En Çok Okunan Haberler

Yer: İzmir! Rüşvet isteyen bilirkişiye suçüstü

Yer: İzmir! Rüşvet isteyen bilirkişiye suçüstü

Çöken binada hayatını kaybedenlerin sayısı 17'ye yükseldi!

Çöken binada hayatını kaybedenlerin sayısı 17'ye yükseldi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı sinirlendiren istek: Provoke etmeyin

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı sinirlendiren istek: Provoke etmeyin

Nadir görülen hastalıklar için Meclis araştırma komisyonu kurulacak

Nadir görülen hastalıklar için Meclis araştırma komisyonu kurulacak

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a flaş transfer!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a flaş transfer!

Yıllar sonra gelen itiraf! 'Ata öldüğünde...'

Yıllar sonra gelen itiraf! 'Ata öldüğünde...'

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Başından vurulmuş halde bulundu

Başından vurulmuş halde bulundu

Sevgiliniz için en özel hediyeler Trendyol’da sizleri bekliyor.

Sevgiliniz için en özel hediyeler Trendyol’da sizleri bekliyor.

Büyük gün yarın! Bakanlıktan flaş 'atama' açıklaması: 20 bin...

Büyük gün yarın! Bakanlıktan flaş 'atama' açıklaması: 20 bin...

Dehşet evi! Her şey erkek arkadaşı geldikten sonra yaşandı!

Dehşet evi! Her şey erkek arkadaşı geldikten sonra yaşandı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yıllardır Adana'da Suriyeli gibi yaşıyormuş! Polis kimliğini görünce hemen gözaltına aldı

Yıllardır Adana'da Suriyeli gibi yaşıyormuş! Yakalandı

Gaziantep'ten acı haber: 1 polis şehit, 1 polis yaralı

Cumartesi sabahı kahreden haber!

Meteoroloji'den son hava durumu tahmini uyarısı! (Yoğun kar bekleniyor)

Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

Otoyolda alarm! Her şey durdu, o geçti...

Otoyolda alarm! Her şey durdu, o geçti...

Cinsel istismara uğrayan çocuğun günlüğünde korku dolu satırlar!

Cinsel istismara uğramıştı! Günlüğünde korku dolu satırlar

Donan Çıldır Gölü üzerinde sınırları zorladılar

Donan Çıldır Gölü üzerinde sınırları zorladılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.