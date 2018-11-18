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Türk Telekomdan "yeşil" kampanya

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.11.2018 12:42 | Son Güncelleme

Türk Telekomdan "yeşil" kampanya

Türk Telekom Samsun Bölge Müdürlüğüne bağlı ofislerde işlem yaptıran 10 bin vatandaşa "Şehirler Yeşillensin" Kampanyası çerçevesinde 6 çeşit ağaç fidanı hediye edilecek.

Bölge Müdürlüğüne bağlı Amasya, Sinop, Samsun, Tokat, Ordu ve Çorum ofislerinde işlem yaptıranlar, kara servi, mavi servi, dişbudak, çınar, akçaağaç ve defne ağacı fidanlarına ücretsiz sahip oluyor.

Bölge Müdürü Baki Günay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeşile ve ormana herkesin özlem duyduğunu, bu düşünceyle Türk Telekom ofislerinde vatandaşlara fidan hediye etmek istediklerini söyledi.

"Şehirler Yeşillensin" Kampanyası çerçevesinde 7 yıldır bu uygulamayı yaptıklarını aktaran Günay, "Amasya, Sinop, Samsun, Tokat, Ordu ve Çorum'da Türk Telekom ofislerine gelen tüm müşterilerimize farklı türlerdeki fidanları ücretsiz dağıtıyoruz." dedi.

Vatandaşların fidanları çocukları, eşleri veya kendi adlarını vererek toprakla buluşturduğunu dile getiren Günay, şunları kaydetti:

"Şehirlerimiz güzelleşsin diye uzun ömürlü kara servi, mavi servi, dişbudak, çınar, akçaağaç ve defne türü fidanları dağıtmaktayız. Toplam 10 bin fidan dağıtacağız. Fidanların bir hafta içinde tükeneceğini düşünüyoruz. Müşterilerimizin fidanlarını alıp toprakla buluşturmalarını arzu ediyoruz. Bazı müşterilerimiz aldıkları fidanlara çocukları, eşleri veya kendi adlarını vererek dikiyor ve fotoğraflarını da bizimle paylaşıyor. Onların mutluluğu ve şehrin yeşillenmesine olan katkısı bizi de mutlu ediyor."

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"Şehirler yeşillensin" Amasya Çorum Fidan ordu Samsun sinop Tokat Türk Telekom

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