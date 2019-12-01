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Türk Telekom’un görme engelliler için geliştirdiği uygulamaya yeni özellikler eklendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.12.2019 11:49 | Son Güncelleme

Türk Telekom’un görme engelliler için geliştirdiği sesli uyarı sistemi ile nesneleri tanıyabilen EyeSense uygulaması ’renk tanıma’ özelliğiyle zenginleştirildi.

Türk Telekom’un görme engelliler için geliştirdiği uygulamaya yeni özellikler eklendi

Türk Telekom’un görme engelliler için geliştirdiği sesli uyarı sistemi ile nesneleri tanıyabilen EyeSense uygulaması ’renk tanıma’ özelliğiyle zenginleştirildi. Yenilenen ara yüzüyle daha rahat bir kullanım imkanı sağlayan EyeSense sayesinde görme engelliler, cisimlerin renklerini kolaylıkla tanımlayabilecek.

Türk Telekom, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü öncesi, görme engellilere gündelik yaşamlarında destek olan EyeSense uygulamasını yeni özelliklerle destekledi. Türk Telekom,uygulamayı ’renk tanıma’ özelliğiyle zenginleştirdi ve EyeSense’in ara yüzünü yeniledi. Renk tanıma özelliği sayesinde kıyafetlerinin veya etraflarındaki objelerin renklerini öğrenmek isteyen görme engelli bireyler, telefonlarını ilgili nesnelere yönelterek sesli komut sistemiyle renklerin tanımını duyabiliyorlar.
Geçtiğimiz yıl Türk Telekom tarafından geliştirilen binlerce objenin tanımlı olduğu ’nesne tanıma’ özelliğiyle EyeSense uygulaması görme engellilerin tüm nesneleri kolaylıkla ayırt edebilmesine yardımcı oluyor. Görme engelli bireyler akıllı telefonunu nesneye doğru yönelterek objelerin ne olduğunu öğrenebiliyor ve tanımlarını dinleyebiliyor.
Türk Telekom’un EyeSense uygulaması görme engelli bireylerin hayatlarını kolaylaştırmak, sosyal medyada aktif olarak yer almalarını sağlamak ve temel ihtiyaçlarını kolay bir şekilde karşılamalarını sağlamak için geliştirildi.

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