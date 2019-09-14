İSTANBUL (AA) - Türk Telekom'un İnternetle Hayat Kolay projesi yeni dönemde 5 bin girişimcilik potansiyeline sahip kadına ulaşarak Türkiye ekonomisine güç verecek.

Türk Telekom açıklamasına göre, Türk Telekom’un, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve Habitat Derneği ortaklığında hayata geçirdiği İnternetle Hayat Kolay Projesi’nin 2014-2019 yılları arasındaki ilk döneminde 300’den fazla gönüllü eğitmen ile çoğunluğu kadın olmak üzere 50 bin katılımcıya internet okuryazarlığı eğitimi verdi. İlk dönemini büyük başarılarla tamamlayan İnternetle Hayat Kolay projesi, yeni dönemde yeni hedeflerle yoluna devam ediyor.

Projenin ikinci döneminde, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), Habitat Derneği ve Türk Telekom ortaklığında kadınların bilgi ve iletişim teknolojileri, e-hizmetler ve e-ticaret gibi konularda bilgi birikimlerini geliştirmek ve üretim ekonomisine katılmalarını teşvik etmek üzere eğitim programları düzenlenecek.

Proje ilerleyen döneminde yerel ve ulusal yeni paydaşlarla daha geniş bir etkiye ulaşacak. Kadınların ekonomiye aktif katılım ve istihdamının, sürdürülebilir kalkınmanın temel unsurlarından biri olduğu gerçeğinden hareketle yola çıkılan projenin yeni döneminde ekonomik büyümede sürekliliğin sağlanması, sosyal kalkınma ve sosyal adalet hedeflerine katkı sağlanması amaçlanıyor. Projenin yeni döneminde hedef, 18 yaş üstü girişimci ya da girişimcilik motivasyonuna sahip kadınlara dijital okuryazarlık, dijital pazarlama ve tasarım odaklı düşünme atölyeleri sunarak toplamda 5 bin kadına ulaşmak olarak belirlendi.