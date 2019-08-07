Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Rektör Vekili ve Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Arslantaş, Tıp Fakültesi Dekanlığı tarafından tıp öğrencilerinin danışman öğretim üyeleri ile yaptığı çalışmaları yayınlamak üzere hazırlanan “Türk Tıp Öğrencileri Dergisi”nin tüm dünyada bu alanda yayımlanan az sayıda dergi arasında yer aldığını belirterek dergiyi tanıtan bir açıklama yaptı.

Prof. Dr. Ali Arslantaş, Dekanlık olarak Türk Tıp Öğrencileri Dergisi’ni öğrencilerin gelecekteki akademik ve klinik uygulamalarındaki başarılarına katkıda bulunmak, eleştirel düşünme becerilerini artırmak, ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel niteliklere sahip çalışmaları yayınlayarak bilgi birikimine katkıda bulunmak amacıyla yayımlandığını belirtti. Arslantaş, “Dergimiz Tıp Fakültesi öğretim üyelerinden oluşan danışmanlarının rehberliğinde çalışan tıp öğrencileri tarafından hazırlanmakta, gözden geçirilmekte ve düzenlenmektedir. Tıp eğitiminin 1. ve 2. yılındaki öğrencilerimiz danışman hocalarının kontrolünde eğitim döneminin başında bir proje konusu hazırlamakta ve proje yayın aşamasına kadar getirilmektedir. Hazırlanan tüm yayınlar poster olarak sunulmakta ve daha sonra yayınlanmak üzere dergiye gönderilmektedir. Tüm bu sürecin öğrencilerimiz için analitik değerlendirme becerilerini geliştirdiğine, akademik araştırmalar için motivasyonu artırdığına ve geleneksel tıbbi müfredatı zenginleştirdiğine inanıyoruz. Bunun yanında ülke genelinde tıp öğrencilerinin bilimsel başarılarını tanıyarak gelecekteki kariyer araştırmalarına ilgiyi teşvik etmesini umut ediyoruz. Dergide herhangi bir yayının basılması için yayın içinde bir öğrencinin görev alması zorunluluğu bulunmaktadır. Diğer Tıp Fakültesi öğrencilerinin ve tüm dünyadan gelen tıp öğrencilerine ait çalışmaların yayın başvuruları kabul edilmektedir. Yılda üç kez yayımlanan ulusal ve uluslararası nitelikli bir dergi olan Türk Tıp Öğrencileri Dergisi, Türkçe ve İngilizce dillerinde yayın yapan, hakemli, disiplinler arası akademik bir dergidir” diye belirtti.



