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Türk TIR şoförleri 1 aydır Rusya-Gürcistan sınırında mahsur

14.04.2021 21:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya’da 1 ay önce yaşanan çığ felaketi nedeniyle Rusya-Gürcistan sınırındaki Vladikavkaz Sınır Kapısında mahsur kalan Türk tır şoförlerinin bekleyişi devam ediyor.

Türk TIR şoförleri 1 aydır Rusya-Gürcistan sınırında mahsur

Rusya ve Orta Asya ülkelerinden gıda, bakır, çinko ve pamuk gibi çeşitli malları taşıyan Türk TIR şoförleri yaklaşık 1 ay önce Rusya - Gürcistan sınırının bulunduğu nokta olan Vladikavkaz’da yaşanan çığ felaketi nedeniyle mahsur kaldı. Rus tarafı çığın etkilerini ortadan kaldırmaya çalışırken, yoğun kar yağışı çalışmaları sekteye uğrattı.

HEYELAN İLERLEYİŞLERİNE ENGEL OLDU

Çalışmalar devam ederken, otoyol çevresinde yaşanan heyelan da Türk TIR şoförlerinin ilerleyişine engel oldu. Rus tarafı heyelan, çığ ve kar yağışı gibi engellerin etkilerini azaltmaya çalışırken, buna bağlı olarak Vladikavkaz Sınır Kapısı da aralıklarla geçişe açılsa da TIR kuyrukları hem sınırın kapanması hem de afetler nedeni ile daha da uzadı. Türk TIR şoförleri, sınır kapısındaki sorununun çözülmesini ve Rusya - Gürcistan sınırının açılmasını istiyor.

KAFKASYA MÜSLÜMANLARINDAN TÜRK ŞOFÖRLERE İFTAR YARDIMI

Bölgede mahsur kalan Türk TIR şoförü Selahattin Kaçuru uzun zamandır mağduriyet yaşadıklarını ifade ederek, “Biz yaklaşık 7 gündür sıradayız. Çeçenistan ile İnguşetya arasında sıraya girdik. Gideceğimiz gümrüğe hala 107 kilometre var. Bizden önce 30 - 31 gündür burada olan şoför arkadaşlarımız var. Yetkililerden bir an önce buradan çıkmak ve ailemize kavuşmak için yardım istiyoruz. Bizden daha önce gelen arkadaşlarımız var. Onlar bizden daha çok mağdur. 107 kilometrelik yolda 60 kilometrelik bir TIR kuyruğu var. Parça parça bekletiyorlar. Yetkililerin bir an önce duyarlılık gösterip bize sahip çıkmasını istiyoruz. Nasıl oruç açtığımızı bilemiyoruz. Burada Çeçen ve İnguşetya Müslümanları su, ekmek ve yiyecek yardımı yapıyorlar” dedi.

BUGÜN TIRLAR 2 KİLOMETRE İLERLEYEBİLDİ

Türk TIR şoförlerinin yaşadığı mağduriyet hala devam ederken, Rusya tarafı Vladikavkaz’daki Gürcistan sınırında aralıklarla kontrollü geçişler sağlıyor. Bazı noktalarda yol çalışmaları hala devam ederken, sınır kapısında çalışmalara bağlı olarak aralıklarla geçişlere izin veriliyor. Ancak geçişlerin çok sınırlı olması nedeniyle sınıra yaklaşan TIR sayısı kuyrukların daha da uzamasına neden oluyor. Türk TIR şoförleri bugün sınırdan gündüz saatlerinde sadece 2 kilometrelik bir geçişin gerçekleştiğini anlatırken, akşam saatlerine doğru sınırın tekrar kapatıldığını belirtti.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Gürcistan Rusya
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