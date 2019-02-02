Türk tır şoförüne idam kararı

Hatay’dan Suudi Arabistan’a gittiği tırda bulunan uyuşturucu nedeniyle yaklaşık 4 yıl önce tutuklanan şoför Remzi Çelik hakkında idam kararı çıkartıldı. Durumu öğrenen Remzi Çelik’in ailesi ve yakınları devlet yetkilileri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan yardım istedi. Remzi Çelik’in kızı Seren Bahçeci, babasının gemi ile gelen gıda maddesi yüklü tırı teslim alarak Riyad kentine tırı boşaltmakla görevli olduğunu ve babasının uyuşturuyla bir ilgisinin olmadığını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yardım elini uzatmasını isteyen Bahçeci, suçsuz bir Türk vatandaşının idamının doğru olmadığını ifade etti. Bahçeci, “Babamı yurt dışına gönderdiler. Ardından üç gün sonra aracı deniz yoluyla gemiyle gönderiyorlar. Babamın görevi sadece tırı teslim almak, Riyad’da bir yerde işte o yükü boşaltmak. Benim babam aracı teslim alıyor, belli bir süre sonra ihbar geliyor yakalanıyor. Tırın içinde de yasa dışı hap bulunuyor. Babamın bunda hiçbir suçu yok, hiçbir alakası yok, hiç haberi yok. Babam suçsuzdur. Babam dört yıla yakın cezaevinde yatıyor. Biz babamın beraatını bekliyoruz. Bunu beklerken de şuan idam kararı alınmış. Ben yetkililere sesleniyorum. Cumhurbaşkanımızdan yardım etmesini bekliyoruz. Lütfen bize yardım etsin, biz aile olarak çok mağduruz, çok perişanız. Lütfen, lütfen bize yardımcı olsun” dedi.

“Babamızın meselesi, Türkiye meselesidir”

Remzi Çiçek’in diğer kızı Sezen Çiçek ise şuana kadar kimsenin kendilerine yardımcı olmadığını söyledi. Seslerini duyurmak için ellerinden geleni yapacaklarını ifade eden Çiçek, “Her kapıyı çaldık. Yani bu sadece benim babamın meselesi değil, bu Türk vatandaşı olduğu için Türkiye’nin meselesidir. Biz vicdanlı olan herkese sesleniyoruz, büyüklerimize sesleniyoruz. Yani biz babamızı geri istiyoruz. Biz kendimizden eminiz yani babamın tek suçu şoför olması. Biz babamızı geri istiyoruz ve sesimizi duyurabildiğimiz kadar duyuracağız. Suçsuz bir Türk insanının idam edilmesi doğru değil. Bir günahsızın idam edilmesi göz göre göre öldürülmesi kimsenin vicdanına sığacak bir şey değildir” dedi.

Remzi Çiçek’in yeğenlerinden Sinan Aydınlı, suça dair soruşturma ve Türkiye’ye ulaşmış bir resmi evrakın olmadığını söyledi. Remzi Çiçek’in yargılanması gerekiyorsa Türkiye tarafından yargılanması gerektiğini ifade eden Sinan Aydınlı, idam hükmünün iptali için yetkililerin devreye girmesini istedi. Aydın, “Burada herkesin tepki koymasını bekliyoruz. Sesimizin duyurulmasını bekliyoruz. Yetkililer bizi duysun. Çağ dışı bir olaydır bu. Yani idam aslında dünyanın bir meselesidir. Tıpkı bir Avrupalı veya bir Amerikalının herhangi bir tutuklama veya idam kararında tüm dünya nasıl ayaklanıyorsa bizde Türkiye vatandaşı olarak yani bu bizim akrabamız bizim tanıdığımız veya bizim babamız olmayabilir bizim sesimizi duyurmamız lazım. Bir Türkiye vatandaşı olduğunu düşünerek bizim babamızı sahiplenmemiz gerekiyor. Yetkililerimizin de vatandaşını sahiplenmesini bekliyoruz. Onlardan ricada bulunuyoruz, lütfen sesimizi duyun yardımcı olun. Burada kurtaracağımız bir can veya birçok can var. Gereksiz yere suçlamalar var asılsız suçlamalar var” dedi.