HABER

Türk tırları 12 gündür Suudi Arabistan'da bekletiliyor

DÜNYA HABERLERİ  | 29.08.2019 12:17 | Son Güncelleme

Suudi Arabistan makamları, 73 Türk tırını yaklaşık 2 haftadır hiçbir gerekçe göstermeksizin gümrükte bekletiyor.

Türk tırları 12 gündür Suudi Arabistan'da bekletiliyor

AA muhabirine konuşan ancak ismini açıklamak istemeyen Türk şoförler, İskenderun Limanı'ndan çıktıktan sonra 17 Ağustos'ta Suudi Arabistan'ın kuzeybatısından Kızıldeniz'e açılan Duba Limanı'na ulaştıklarını belirtti.

Rutin kontrollerin ardından limanın yanında bulunan ve etrafı tel örgülerle çevrili boş sahaya yönlendirildiklerini aktaran şoförler, hiçbir gerekçe gösterilmeksizin bekletildikleri bu sahada ikinci haftalarını doldurmak üzere olduklarını söyledi.

"TÜRK YETKİLİLERLE İRTİBAT HALİNDEYİZ"

Yüksek nem oranıyla birlikte havanın aşırı sıcak olması nedeniyle birkaç kişinin rahatsızlık geçirdiğini vurgulayan şoförler, Türkiye'nin Riyad Büyükelçiliği ve Cidde Başkonsolosluğu yetkililerinin kendileriyle irtibat halinde olduğunu kaydetti.

Suudi Arabistan, 21 Temmuz'da aynı limana ulaşan 85 Türk tırını hiçbir gerekçe göstermeden 12 gün bekletmiş ve daha sonra geçişlerine izin vermişti.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan da Duba Limanı'nda bekletilen Türk tırlarının gümrükten sorunsuzca çıkması için Suudi Arabistanlı muhatabıyla telefon görüşmesi gerçekleştirmişti.

Türkiye'nin Riyad Büyükelçiliği ve Cidde Başkonsolosluğu da konuyu yakından takip etmiş, Türk şoförlerin bir an önce gümrükten geçmeleri için Suudi Arabistan makamları nezdinde yoğun girişimlerde bulunmuştu.

Filmleri aratmayan hikaye! Türk kızı Funda olarak tanındı, son hali şaşırttı Filmleri aratmayan hikaye! Türk kızı Funda olarak tanındı, son hali şaşırttı
DSÖ'den kızamık alarmı: Avrupa'da yayılıyorDSÖ'den kızamık alarmı: Avrupa'da yayılıyor
İran'dan Amerika'ya Bir Kez Daha Nükleer Anlaşma Hatırlatmasıİran'dan Amerika'ya Bir Kez Daha Nükleer Anlaşma Hatırlatması
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Türkiye Suudi Arabistan 73 türk tırı

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

Kritik teslimat sonrası ABD'den flaş çağrı!

Kritik teslimat sonrası ABD'den flaş çağrı!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Uçak ve helikopter havada çarpıştı: İkisi çocuk, 7 ölü

Uçak ve helikopter havada çarpıştı: İkisi çocuk, 7 ölü

Suriye'de Türk konvoyuna hava saldırısı

Suriye'de Türk konvoyuna hava saldırısı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Meksika’daki gece kulübü saldırısında ölü sayısı 26’ya yükseldi

Meksika’daki gece kulübü saldırısında ölü sayısı 26’ya yükseldi

Kaşıkçı cinayetinin kilit ismi Kahtani’nin zehirlenerek öldürüldüğü iddiası

Kaşıkçı cinayetinin kilit ismi zehirlenerek öldürüldü mü?

Her 5 yılda bir oluyor! 20 bin futbol sahası büyüklüğünde

Her 5 yılda bir oluyor! 20 bin futbol sahası büyüklüğünde

İran: Önce ekonomik terörizmi sonlandırın

İran: Önce ekonomik terörizmi sonlandırın

16 yaşındaki aktivist Atlantik yolculuğunu tamamladı

16 yaşındaki aktivist Atlantik yolculuğunu tamamladı

Kasırga şiddetleniyor: Acil durum ilan edildi

Kasırga şiddetleniyor: Acil durum ilan edildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.