Türk tiyatro yönetmeninden Gürcüce "Truva, Kayıp Cennet" adlı oyun

Oyunun aslında Truva üzerine kurulan bir oyun olduğunu ifade eden Yazgan, oyunun savaş dönemi ve savaş sonrasında kadınların yaşadıklarını içerdiğini belirterek, "Truva, Kayıp Cennet"in Abhazca ve İngilizce altyazılarla sahnelendiğini kaydetti.

Sokhumi Dram Tiyatrosu'ndaki oyunun prömiyeri öncesinde AA muhabirine açıklama yapan Türkiye'nin Tiflis Büyükelçisi Fatma Ceren Yazgan, söz konusu projenin Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansının (TİKA) destekleri ile gerçekleştiğini kaydederek, TİKA'ya teşekkür etti.

Gürcistan'da 90'lı yıllarda yaşanan Abhazya Savaşı'ndan bugüne kadar Gürcistan'ın toprak bütünlüğü sorunları yaşadığını hatırlatan Büyükelçi Yazgan, Gürcistan'ın toprak bütünlüğü sorunları olsun, savaştan sonra toplumlar arasında yaşanan belli gerginlikler olsun, bunları çözmek yönünde atılabilecek adımların olduğuna inandığını dile getirerek, "Gürcistan'ın toprak bütünlüğünü ve bağımsızlığını koruyoruz." dedi.

Fatma Ceren Yazgan, "Türkiye'de Abhaz kökenli vatandaşlarımız var, Türkiye'de Gürcü kökenli vatandaşlarımız var ve 150 yılı aşkın bir süredir birlikte yaşıyorlar. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları olarak birlikte yaşıyorlar. Atatürk'ün 'Ne mutlu Türk'üm diyene' deyişinin bize bıraktığı bu miras var." şeklinde konuştu.

Savaşlarda ve savaş sonrasında tüm kadınların büyük bir yıkım yaşadıklarını anlatan Yazgan, bu oyunda bunların anlatıldığını ifade ederek, sanat diliyle bunu aktarmanın önemli olduğunu vurguladı.

Büyükelçi Yazgan, Ahıska Türklerinin sürgünün 75'inci yılı vesilesiyle çeşitli anma programları düzenlendiğini hatırlatarak, "14 Kasım'da Ahıska Türklerinin sürgünlerinin 75'inci yıldönümünü birlikte andık Tiflis'te. Tüm bunlar, bu hikayeler, buna benzer hikayeler ki nitekim Truva da aslında çok eski bir hikaye ama maalesef yinelenen insan hikayeleridir." diye konuştu.