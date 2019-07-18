Türk tiyatrosunun ödüllü yazarı Tuncer Cücenoğlu

Öğrencilik yıllarında Türk ve dünya edebiyatının önemli yazarlarını okuyan Cücenoğlu, eserlerini kaleme alırken Lev Tolstoy, Fyodor Dostoyevski, Aleksandr Puşkin, Anton Çehov, Maksim Gorki, Mihail Şolohov ve İvan Gonçarov'ın da aralarında bulunduğu Rus yazarlardan etkilendi.

Bakırköy Belediyesi Eğitim ve Sosyal İşler Müdürlüğünde de bir süre çalışan Tuncer Cücenoğlu'nun yazarlık serüveni henüz ilkokul öğrencisiyken çizgi romanlara olan hayranlığıyla başladı.

Kıbrıs Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Yazarlık Bölümünde de öğretim görevlisi olarak çalışan Cücenoğlu, Cumhuriyet, Habertürk ve Birgün gazetelerinde çeşitli yazılar kaleme aldı.

Oyunları yurt içi ve yurt dışında, devlet tiyatroları ile özel tiyatrolar bünyesinde sahnelenen yazarın 1973'te Ankara Devlet Tiyatroları'nda gösterilmeye başlayan "Öğretmen" adlı eseri, 12 Mart Muhtırası nedeniyle sakıncalı sayılarak, yasaklandı. Yasak sebebiyle 1987'ye kadar 14 yıl oyunları Devlet Tiyatroları'nda sahnelenmeyen usta yazar, Müjdat Gezen Özel Konservatuvarının yanı sıra bazı eğitim kurumlarında dramatik oyun yazarlığı eğitmeni olarak çalıştı.

Sahne oyunları dışında "Kaçış" adlı bir radyo oyunu ve Şahin Gök ile kaleme aldıkları "Kızılırmak- Karakoyun" adlı bir film senaryosuna imza atan yazarın eserleri, Rusça, İngilizce, Almanca, Fransızca, Bulgarca, Yunanca, Makedonca, İsveççe, Gürcüce, Urduca, Japonca, Romence, Azerice, Tatarca, Lehçe, Başkortça, Kazakça, Çince, Çuvaşça, Sırpça, İspanyolca, Arapça, Kürtçe, Farsça, Ukraynaca ve Litvanca olmak üzere 30'dan fazla yabancı dile çevrildi.

Oyunlarında genellikle toplumcu gerçekçi bir anlayışı benimseyen Cücenoğlu'nun 2 eseri, son dönemde Ürdünlü Türkçe çevirmeni Safwan Shalabi tarafından Arapça'ya çevrildi.

Cücenoğlu, eserlerinde işlediği evrensel temaları, karakterleri ve hikayeleriyle birçok ülke tiyatrosunun ilgisini çekmiş ve Sırbistan'ın Rehionalno Pozorişte profesyonel tiyatrosu, Cücenoğlu'nun 50. sanat yılı kapsamında "Çığ" adlı eserini Sırbistan'da sahneleyeceğini duyurmuştu.

Bugüne kadar eserleriyle birçok ödüle değer görülen evli ve iki çocuk babası usta yazara, "Kördöğüşü" eseri ile 1972'de "Altın Fındık En Başarılı Yazar Ödülü", "Öğretmen" ile 1973'te Ankara Sanat Kurumu tarafından "Övgüye Değer Yazar Ödülü", "Çıkmaz Sokak" eseri ile 1981'de "Abdi İpekçi En İyi Oyun Yazarı Ödülü", 1986'da "Avni Dilligil En İyi Yazar Ödülü", 1985'de Ankara Sanat Kurumunca "En İyi Yazar Ödülü", 1984 ve 1996'da "TOBAV Ödülü", "Dosya" 1996'da "Lions En Başarılı Yazar Ödülü", Kültür ve Turizm Bakanlığınca oyun dalında "Başarı Ödülü", 2011'de 15. Afife Jale Tiyatro Ödülleri'nde "Kadın Sığınağı" adlı oyunuyla "Cevat Fehmi Başkut Özel Ödülü" takdim edildi.