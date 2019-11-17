Türk Tiyatrosunun Önemli İsmi Yıldız Kenter Hayatını Kaybetti

Ankara Devlet Konservatuarı mezunu Yıldız Kenter konservatuarın yüksek bölümünü sınıf atlayarak tamamladı. Ankara Devlet Tiyatrosu'nda 11 yıl görev yapmasının ardından Rockefeller bursu kazanarak American Theatre Winng, Neighbourhood Play House ve Actor's Studio'da çalışmalar yaptı. Daha sonra Ankara devlet konservatuarına eğitmen olarak atandı. Türkiye'nin önde gelen özel tiyatro topluluklarından Kent oyuncularını kardeşi Müşvik Kenter ve eşi Şükran Güngör'le birlikte kurdu.

11 Ekim 1928 doğumlu Yıldız Kenter ailenin beşinci ve en küçük çocuğuydu. Kenter, Dışişleri Bakanlığı'nda diplomat olan babası Ahmet Naci Bey ile ailesi gezici bir tiyatro kumpanyası işleten İngiliz Olga Cynthia'nın kızı olarak İstanbul, Çamlıca'da dünyaya geldi.

1956 yılından itibaren Ankara Devlet Konservatuvarı, İstanbul Belediye Konservatuvarı ve İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nde başkanlık ve hocalık yaptı.

Yurt dışında çok çeşitli ülkelerde tiyatro üzerine çalışmalar yaptı, Türkçe ve İngilizce oyunlar sergiledi. Aralarında yerli ve yabancı yazarların da olduğu yüz kadar oyun sahneye koydu ve 100 kadar oyunda oynadı.

1964 ve 1966'da rol aldığı sinema filmleriyle Altın Portakal Film Festivali'nde En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Ödülü aldı. 1984 yılında Roma’daki İtalyan Kültür Birliğince "Adalaide Ristori" ödülüne layık görülen sanatçı 1989'da Korsika-Bastia Film Festivali'nde "Hanım" filmindeki rolüyle "En İyi Kadın Oyuncu" ödülü aldı.

Kenter, 1991 Uluslararası Lions Kulübü The Melvin Jones Ödülü, iki kez Ulvi Uraz "En İyi Kadın Oyuncu" Ödülü, üç kez Avni Dilligil "En İyi Kadın Oyuncu" Ödülü, 1994'te "Konken Partisi" oyunundaki Fonsla rolü ile "Olağanüstü Yorum" ödülünü aldı.

Finlandiya Dünya Kadın Kuruluşu tarafından yüz yılın en başarılı yüz kadınından biri olarak seçilen Kenter 1995'te Kültür Bakanlığı tarafından Tiyatro Sanatına katkılarından dolayı onur ödülüne layık görüldü.