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Türk topçu ateşinde 9 Suriye askeri öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.02.2020 09:32 | Son Güncelleme

İdlib'de dokuz Suriye askeri Türk Silahlı Kuvvetleri'nin topçu ateşi sonucunda hayatını kaybetti.

Moskova çatışmaların azaltılması için Rusya ile Türkiye arasında yeniden diplomatik görüşmelerin başlayacağını duyurdu.Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nden yapılan açıklamaya göre askerlerden dördü Neyrab kasabası, beşi ise Serakib yakınlarında hayatını kaybetti. Açıklamada Türkiye destekli silahlı grupların Neyrab'ın kontrolünü tekrar ele geçirdiği belirtildi.

Buna karşılık Suriye hükümet birliklerinin stratejik öneme sahip M4 otoyolunda ilerlemeye devam ettiği ve "geride kalan 24 saat içinde 10 mevki ve köyü kontrolü altına aldıkları" belirtildi.

genelinde çatışmaların Pazartesi günü şiddetlendiği ve bu çatışmalarda 41 Suriye askeri ile 53 cihatçının öldüğü belirtildi.

Gözlemevi'nden yapılan açıklamada Rusya'nın hava saldırılarında da Cebel el Zaviye yakınlarında beş sivilin hayatını kaybettiği belirtildi. Rusya Savunma Bakanlığı ise Gözlemevi'nin açıklamalarıyla ilgili bir yalanlama yayınladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamda 24 Şubat tarihinde Rus Hava Kuvvetleri'nin Suriye'nin Kansafra ve El Bara kasabalarında hava saldırısı düzenlediği iddialarının doğru olmadığı belirtildi.

Rus haber ajansı TASS Rusya ve Türkiye'nin İdlib'deki çatışmaları yatıştırmak için diplomatik müzakereler başlatacağını duyurdu. Habere göre Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov "Bizi gerilimi azaltma bölgesini ve teröristlerin orada faal olmamasını güvence altına alan bir anlaşmaya ulaştıracağına inandığımız yeni müzakereler serisi şu anda hazırlanmaktadır" diye konuştu.

DW, Reuters, dpa / EC, GA

©Deutsche Welle Türkçe

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