"Türk topçu ateşinde iki Suriye askeri öldü" iddiası

Suriye Gözlemevi olayda yaralanan askerler de olduğunu bildiriyor.Suriye'nin Ayn İsa kasabası yakınlarında dün gece yaşanan çatışmalarda iki Suriye askerinin Türk topçu ateşi nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi.

Alman haber ajansı dpa’nın Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi’ne dayandırdığı habere göre, gece boyunca Türkiye ve bölgedeki müttefiklerinin Ayn İsa’nın doğusundaki bölgelere yaptığı top ve havan atışları nedeniyle Suriye ordusundan en az iki asker hayatını kaybetti. Gözlemevi yaralanan Suriyeli askerler de olduğunu duyurdu.

Gözlemevi verilerine göre ayrıca bölgede Türkiye destekli muhalif gruplarla, Suriye Demokratik Güçleri (SDG) arasında süren çatışmalarda Türkiye destekli "Suriye Milli Ordusu”ndan 21, SDG’den ise en az 9 savaşçı yaşamını yitirdi.

9 Ekim’de Türkiye’nin Suriye’nin kuzeydoğusunda SDG kontrolündeki bölgelere yönelik başlattığı askeri harekâtın ardından Kürtler, Şam yönetimiyle anlaşmaya gitme kararı almış, bu anlaşmanın ardından Suriye ordusu ülkenin kuzeydoğusundaki bölgelere sevk edilmişti.