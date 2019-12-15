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Türk Toplumu üyelerinden Demokrat Parti Vekili Engel'e "Ermeni tasarısı" ziyareti

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.12.2019 20:11 | Son Güncelleme

Türk Toplumu üyelerinden Demokrat Parti Vekili Engel'e "Ermeni tasarısı" ziyareti

Türk Toplumu üyelerinden Demokrat Parti Vekili Engel'e "Ermeni tasarısı" ziyareti

New York'ta yaşayan Türk Amerikan toplumu üyeleri, Demokrat Parti New York Vekili Eliot Engel'i ziyaret etti.

Türk Amerikan Yönlendirme Komitesince (TASC) organize edilen ziyarete New York ve New Jersey'de faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının (STK) temsilcileri katıldı.

TASC adına katılan İsrafil Demir, Kongrede bu hafta kabul edilen Ermeni tasarısına tepkilerini dile getirmek için ziyareti gerçekleştirdiklerini belirterek, "Amerika'da yaşayan Türk kökenli vatandaşlar olarak ABD Kongresinde kabul edilen Ermeni tasarısından duyduğumuz üzüntüyü dile getirdik." dedi.

Demir, görüşmede, söz konusu tasarının yanında Türkiye'nin Rusya'dan aldığı S-400 savunma füzelerinden ABD'nin Suriye'de YPG/PKK unsurlarıyla iş birliğine kadar birçok konuyu ele aldıklarını anlattı.

Long Island Türk Amerikan Merkezi Başkanı Erol Akyürek de "Sayın Engel ile anlaşamadığımız birçok konu oldu ama en azından karşılıklı görüşler paylaşıldı. Türkiye üzerindeki dezenformasyona karşı Türk toplumu olarak böyle ziyaretleri daha sık yapmamız gerektiğini gördük." diye konuştu.

Görüşmenin sonunda Engel'a ziyaretin anısına antik tüylü divit setinden oluşan hediye takdim edildi.

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Anahtar Kelimeler:
Demokrat Parti New York vekili Eliot Engel Türk Amerkan Yönlendirme Komitesi (TASC)

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