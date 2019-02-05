Havalandırma sistemlerinin, sigara içmeyenleri çevresel sigara dumanından koruyamadığını belirten Türk Toraks Derneği Başkanı Prof. Dr. Hasan Bayram, "Tütün dumanı zehirli gaz ve partiküller içermektedir. Havalandırma sistemleri bu partikül ve zehirli gazları temizleyemez. Çalışmalar, gelişmiş havalandırma ekipmanlarının iç ortam havasını temizleyemediğini göstermiştir" dedi.

Sigaranın insan sağlığına olan zararlarına ilişkin açıklama yapan Türk Toraks Derneği Başkanı Prof. Dr. Hasan Bayram, havalandırma sistemlerinin korucuyu olmadığını belirtti. Bayram yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

"Türkiye Cumhuriyeti, 4207 Sayılı Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi Ve Kontrolü Hakkında Kanunu’nu yürürlüğüne alarak, insanlarını ve gelecek nesillerini tütün ürünlerinin zararlarından korumayı ve herkesin temiz hava solumasını amaçlamıştır. Ocak 2008’de 4207 sayılı Kanunda değişiklik yapan 5727 sayılı ’Tütün Mamullerinin Zararlarının Önlenmesine Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’ kabul edilmiştir. Bu değişiklik ile pasif içicileri korumaya yönelik, dumansız bir Türkiye oluşturmak amacıyla kapalı alanlarda sigara tüketiminin yasaklanması amaçlanmış ve T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından Dumansız Hava Sahası kampanyası başlatılmıştır. Temmuz 2009 tarihinde ise bu yasağa restoran, kahvehane, bar ve kafelerin de dahil edilmesiyle, Türkiye’de tüm kapalı alanların dumansız hale getirilmesi hedeflenmiştir. Bu Kanunla ülkemiz, tütün kontrolü konusunda yasal düzenlemesi olan sayılı ülkeler arasına girmiş, pek çok ülkeye örnek ülke konumuna gelmiştir. Yasanın yürürlüğe girmesi ile tütün ürünü kullanım oranları belirgin oranda düşmüş, ancak 2012 yılı ve sonrasında dumansız hava sahası ihlallerinin artması ile hem gençlerde hem erişkinlerde türün ürünü kullanım oranları tekrar endişe verecek düzeyde artışa geçmiştir. Bu nedenlerle, Dumansız Hava Sahası’na sahip çıkılması çok önemlidir. Bu konuda geri adım atılması, onlarca yıldır tütün kontrolüne emek sarfeden kamu, sivil toplum, sağlıkçılar ve toplumun -hatta kanun koyucuların- ortak emeğini boşa çıkarır. Çok eski kazanımlarımızın bile tekrar sarsılması ihtimali hepimizin, en çok çocuklarımızın kaybı olur.

Çevresel tütün dumanının güvenilir bir eşik dozu yoktur. En küçük miktarı bile zararlıdır. Duman adres sormaz! Bu zarardan korunmanın tek çaresi kapalı alanların tamamen sigarasızlaştırılması / dumansızlaştırılmasıdır! Günümüze kadar yasa kapsamında kapalı alan olarak tanımlanan kamusal alanlarda havalandırma sitemleri bulunan arka alanlar oluşturulması, “sigara içim odaları” oluşturulması anlamına gelir, bu da her yeri duman altı etmek ve daha önemlisi mevcut yasal düzenlemenin ihlali anlamına gelmektedir. Tütün dumanı zehirli gaz ve partiküller içermektedir. Havalandırma sistemleri bu partikül ve zehirli gazları temizleyemez. Çalışmalar, gelişmiş havalandırma ekipmanlarının iç ortam havasını temizleyemediğini göstermiştir."

"Çevresel tütün dumanı sağlığı-yaşamı tehdit eden bir tehlikedir"

"Çevresel tütün dumanı maruziyeti engellenmezse, ülkemizde binlerce insanın ölümü söz konusudur" diyen Türk Toraks Derneği Başkanı Prof. Dr. Hasan Bayram, "Türkiye Cumhuriyeti insanlarının temiz hava soluma hakkı ellerinden alınmamalıdır. Tüm faaliyetlerini ulusal akciğer sağlığının iyileştirilmesine adamış Türk Toraks Derneği olarak, Sayın Cumhurbaşkanımız, Sağlık Bakanımız, Sağlık Komisyonu üyelerimiz ve milletimizin vekillerinden, şimdiye kadar yaptıkları gibi “Dumansız Hava Sahası”na sahip çıkarak, korumalarını; Türkiye Cumhuriyeti’nin Tütün Kontrolünde dünyaya örnek olmuş yasalarına sahip çıkmalarını ve milletimizin temiz hava hakkını soluyarak sağlıklı yaşam hakkını güvence altına almalarını talep ediyor, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunuyoruz" ifadelerini kullandı.

Türk Toraks Derneği Tütün Kontrolü Çalışma Grubu Başkanı Doç. Dr. Aslı Görek Dilektaşlı ise pasif içiciliğin sigara içmek kadar zararlı olduğunu belirterek, "Çevresel tütün dumanı çocuklarda, beyin tümörleri, orta kulak hastalıkları, lenf kanseri, lösemi, solunum fonksiyonlarında yetersiz gelişim, astım, ani bebek ölüm sendromu ve alt solunum yolu hastalıklarına; erişkinlerde ise inme, felç, damar sertliği, koroner kalp hastalığı, kalp krizi, meme kanseri, üst solunum yolu kanserleri, kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH), astım, solunum fonksiyonlarında kayıplara; gebelerde erken doğuma, fetüste ise düşük doğum ağırlığına yol açmaktadır" dedi.