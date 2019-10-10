Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, “Özellikle Türk tur operatörlerinin ülkenin turist kapasitesinde çok önemli katkıları var. Şu anda Türkiye'ye 1 milyon, 1,5 milyon turist getiren Türk tur operatörleri var." dedi.

Bağlıkaya, Muğla’nın Fethiye ilçesindeki bir restoranda, Dalaman, Fethiye ve Göcek'te faaliyet gösteren seyahat acentalarıyla bir ayara geldi.

Bağlıkaya, gazetecilere yaptığı açıklamada, Thomas Cook'un piyasadan çekiliyor olmasının bütün tatil destinasyonlarını olduğu gibi Türkiye'yi de negatif etkiyeceğini söyledi.

Türkiye'de bu konuda tedbirler alındığını ifade eden Bağlıkaya, "Şu hiçbir zaman unutulmamalıdır ki, yalnızca uçak koltuğu hiçbir zaman bir şey ifade etmiyor. Uygun paket yapabilecek bir tur operatörü desteği de şart. Yalnız başına tur operatörünün hiçbir şey yapamayacağı gibi yalnız başına uçak şirketinin de bir şey yapabilmesi mümkün değil." dedi.

Bağlıkaya, sürecin ardından İngiliz pazarında da Türk tur operatörlerinin daha aktif olacağını, yaşanan boşluğu, açığı kapatacağını dile getirdi.