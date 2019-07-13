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"Türk turistler Pakistan'ı keşfetmeli"

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.07.2019 15:28 | Son Güncelleme

Türkiye'nin İslamabad Büyükelçisi İhsan Mustafa Yurdakul: - "Türk turistler dünyadaki en özel ülkelerden biri olan Pakistan'ı keşfetmeli"

Türkiye'nin İslamabad Büyükelçisi İhsan Mustafa Yurdakul, Pakistan-Türkiye ilişkilerinde turizmin önemli bir noktada olduğunu belirterek, "Türk turistler de dünyadaki en özel ülkelerden biri olan Pakistan'ı keşfetmeli. Bu ülke doğal güzelliği ve insanıyla keşfedilmeyi hak ediyor." diye konuştu.

Pakistan'ın başkenti İslamabad'da Türkiye vizesi hizmetleri sunacak olan Anatolia Seyahat Hizmetleri şirketinin açılışına Yurdakul'un yanı sıra, Pakistan Başbakanlık Denetleme Kurulu Başkanı Sayid Abu Ahmed Akif, eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal ile şirketin bağlı olduğu Beyaz Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı Zekeriya Karaman katıldı.

Açılışta bir konuşma yapan Yurdakul, iki ülke arasında turizm alanında çalışan şirketlerin, Pakistan-Türkiye ilişkilerine de olumlu katkı sunacağını belirterek, "Pakistanlıların ülkemizi ziyaret etmesi ilişkilerimizi geliştirecektir ancak bu tek yönlü olmamalı. Türk turistler de dünyadaki en özel ülkelerden biri olan Pakistan'ı keşfetmeli. Bu ülkenin doğal güzelliği ve insanıyla keşfedilmeyi hak ediyor. Eminim ki buraya gelen turistler ve işadamları çok güzel zamanlar geçirecektir." dedi.

Yurdakul, turizm alanında hizmet sunacak kurumların, büyükelçiliğin ikili ilişkileri geliştirme çalışmalarına da destek verdiğini kaydetti.

Pakistan Başbakanlık Denetleme Kurulu Başkanı Sayid Abu Ahmed Akif ise yaptığı konuşmada Başbakan İmran Han ve hükümetinin daha fazla Türk şirketini Pakistan'a beklediğini hatırlatarak, Türklere her türlü yatırımda destek olacaklarını söyledi.

Beyaz Holding Yönetim Kurulu Başkanı Zekeriya Karaman da iki ülke arasındaki kardeşlik ilişkisine turizmle katkı sağlamak istediklerini belirterek, "Büyükelçiliğimiz ve Pakistan'da görev yapan kurumlarımız Pakistanlı turistlerin Türkiye'yi seçmesi için yoğun bir çalışma yürütüyor. Biz de hızlı ve güvenilir vize almalarını sağlayarak bu çalışmalara destek vereceğiz." ifadelerini kullandı.

Pakistan'da Türkiye vizesi hizmeti sunan Türk firması bulunmazken sadece bir tane Pakistanlı firma bulunuyor.

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İslamabad İslamabad Büyükelçisi İhsan Mustafa Yurdakul Pakistan Zekeriya Karaman

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