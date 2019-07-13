"Türk turistler Pakistan'ı keşfetmeli"

Türkiye'nin İslamabad Büyükelçisi İhsan Mustafa Yurdakul, Pakistan-Türkiye ilişkilerinde turizmin önemli bir noktada olduğunu belirterek, "Türk turistler de dünyadaki en özel ülkelerden biri olan Pakistan'ı keşfetmeli. Bu ülke doğal güzelliği ve insanıyla keşfedilmeyi hak ediyor." diye konuştu.

Pakistan'ın başkenti İslamabad'da Türkiye vizesi hizmetleri sunacak olan Anatolia Seyahat Hizmetleri şirketinin açılışına Yurdakul'un yanı sıra, Pakistan Başbakanlık Denetleme Kurulu Başkanı Sayid Abu Ahmed Akif, eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal ile şirketin bağlı olduğu Beyaz Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı Zekeriya Karaman katıldı.

Açılışta bir konuşma yapan Yurdakul, iki ülke arasında turizm alanında çalışan şirketlerin, Pakistan-Türkiye ilişkilerine de olumlu katkı sunacağını belirterek, "Pakistanlıların ülkemizi ziyaret etmesi ilişkilerimizi geliştirecektir ancak bu tek yönlü olmamalı. Türk turistler de dünyadaki en özel ülkelerden biri olan Pakistan'ı keşfetmeli. Bu ülkenin doğal güzelliği ve insanıyla keşfedilmeyi hak ediyor. Eminim ki buraya gelen turistler ve işadamları çok güzel zamanlar geçirecektir." dedi.