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Türk turizm sektöründeki canlanma İspanya'yı etkiledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.08.2018 16:46 | Son Güncelleme

İspanya'da geçen ay 29,4 milyon beklenen gecelik konaklama sayısı 28,5 milyonda kaldı - Turizm firması Exceltur'un Başkan Yardımcısı Jose Luis Zoreda, özellikle İngiliz ve Alman turist sayısındaki düşüşün sebebinin, Türkiye'deki turizm sektörünün "baş döndürücü" şekilde toparlanması olduğuna dikkati çekti

MADRİD (AA) - İspanya'yı ziyaret eden turist sayısı beklentilerin altında kalırken, bunun sebebinin Türkiye'deki turizm sektörünün “baş döndürücü” şekilde toparlanması olduğu belirtildi.

İspanya 2017 yılında, ülkeyi ziyaret eden 82 milyon kişiyle rekor turist sayısına ulaştı. Bunların yaklaşık yarısını oluşturan 42 milyondan fazla turist Birleşik Krallık, Almanya ve Fransa'dan geldi.

Ancak İspanyol Turizm Enstitüsünün (Turespana) yeni raporuna göre, 2018'de yılın en önemli dönemi kabul edilen üçüncü çeyrekte sadece ılımlı büyüme, hatta düşüş veya durgunluk yaşandığı tahmin ediliyor.

Turespana, temmuz ayında İspanya'da 29,4 milyon gecelik konaklama olacağını tahmin ederken, bu sayı Ulusal İstatistik Enstitüsüne (INE) göre, neredeyse bir milyon daha az yani 28,5 milyon seviyesinde gerçekleşti.

Yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre Alman turist sayısı yüzde 5,1 azalarak 5,1 milyona geriledi. İngiliz turist sayısı ise yüzde 2'lik düşüşle 8,4 milyona düştü. İlk çeyrekte ülkeye gelen Fransız turist sayısı da bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 1,43 artışla yaklaşık 4,8 milyona ulaştı.

El Pais gazetesine konuşan turizm firması Exceltur'un Başkan Yardımcısı Jose Luis Zoreda, özellikle İngiliz ve Alman turist sayısındaki düşüşü, Türkiye'deki turizm sektörünün "baş döndürücü" şekilde toparlanmasına bağladı.

Zoreda, turist sayısındaki düşüş nedeniyle fiyatlarda indirime gitmemeleri yönünde uyardığı İspanya turizm sektör temsilcilerine aksine kaliteyi artırma tavsiyesinde bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
Almanya Birleşik Krallık Fransa İspanya turist turizm

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