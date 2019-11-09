HABER

Türk turizmciler, Almanya'nın Münster kentinde buluştu

DÜNYA HABERLERİ  | 09.11.2019 18:10 | Son Güncelleme

Merkezi Almanya’nın Essen kentinde bulunan Türk Acenteler Birliği (COOP TRR), Uluslararası Münster Osnabrück Havalimanı'nda (FMO) ‘COOP TRR 4’üncü Yıllık Buluşması' adı altında turizm fuarı düzenledi.

Temel ELCİVAN / MÜNSTER (DHA)- Merkezi Almanya’nın Essen kentinde bulunan Türk Acenteler Birliği (COOP TRR), Uluslararası Münster Osnabrück Havalimanı'nda (FMO) ‘COOP TRR 4’üncü Yıllık Buluşması' adı altında turizm fuarı düzenledi. Bugün açılışı yapılan ve 9-10 Kasım olarak iki gün sürecek olan turizm fuarı kapsamında, Antalya tanıtım günü de düzenlenecek.

Başta Almanya olmak üzere Avrupa'nın farklı kentlerinde 928 acente üyesi bulunan COOP TRR’nin Münster Osnabrück Havalimanı'nda düzenlediği iki günlük turizm fuarına, Alman ve Rus acenteleri da katılımlarıyla destek veriyor. Fuara Antalya’dan otel ve turizm sektöründen temsilciler de katılıyor.

Fuarın açılış programına Türkiye Cumhuriyeti Münster Başkonsolosu Ahmet Davaz, COOP TRR CEO’su Cumhur Sefer, COOP TRR Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Şenel, Münster Osnabrück Havalimanı Müdürü Prof. Dr. Rainer Schwarz, Koç Otomotiv Araç Kiralamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Sabri Çimen, Türkiye Sağlık Turizmi Konseyi Başkanı Emin Çakmak, TÜRSAB Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Mücella Kantaroğlu, Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık ve Türkiye Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtma Dairesi Başkanı Onur Gözet katılarak birer konuşma yaptı.

"TURİZM KÖPRÜSÜ DURUMUNDAYIZ"

Fuarın açış konuşmasını yapan ve COOP TRR'nin kuruluşundan beri yaptığı çalışmaları anlatan COOP TRR CEO’su Cumhur Sefer, “Bizleri destekleyen siz dostlarımızın sayesinde 900’ü aşkın acente üyemizle birlikte, Türkiye ile Avrupa arasında turizm köprüsü oluşturuyoruz” dedi.

Fuarın açılış programına katılan ve bir konuşma yapan Türkiye Cumhuriyeti Münster Başkonsolosu Ahmet Davaz, COOP TRR'nin çalışmalarını beğendiğini ve her zaman destek vereceklerini ifade ederek, “Türkiye ve Almanya'nın sadece turizmde değil, aynı zamanda ekonomik iş birliği açısından da önemli partner durumundalar. İlişkilerin her zaman geliştirilip güçlendirilmesi gerekiyor, bunun için çalışan şirketlerinde desteklenmesi gerekiyor. Organizeye düzenleyen COOP TRR yöneticilerine teşekkür ediyorum” dedi.

Münster Osnabrück Havalimanı'nda 'Coop TRR 4’üncü Yıllık Buluşması' adı altında bugün başlayan turizm fuarına organizatörler tarafından 25 bin ziyaretçi beklenirken, fuar kapsamında Antalya Günleri’nde Antalya’nın önemli kültürel ve turistik değerleri ziyaretçilere sunulacak. Antalya’dan katılan otel temsilcileri de, işletmelerinin tanıtımlarını yapma imkânı bulacak.

Bankacılıkta yeni akım! Artık bankaya gitmeden... Bankacılıkta yeni akım! Artık bankaya gitmeden...
Hindistan’da yüzlerce Sih, Pakistan’daki kutsal Kartarpur’a geçtiHindistan’da yüzlerce Sih, Pakistan’daki kutsal Kartarpur’a geçti
Türkiye'den Washington’un SDG'ye Desteğine UyarıTürkiye'den Washington’un SDG'ye Desteğine Uyarı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Balkondan atlayan üniversiteli Özgecan, hayatını kaybetti

Balkondan atlayan üniversiteli Özgecan, hayatını kaybetti

Kan donduran sözler: Parmaklarını, kulaklarını kestim yüz derisini soydum

Kan donduran sözler: Parmaklarını, kulaklarını kestim yüz derisini soydum

Şeyma Subaşı'nın arabada yaptığı hareketler olay oldu

Şeyma Subaşı'nın arabada yaptığı hareketler olay oldu

Bakan Varank güzel haberi verdi: Tırmanıyoruz

Bakan Varank güzel haberi verdi: Tırmanıyoruz

Antalya'da 4 kişilik aile ölü bulundu! Siyanür şüphesi

Antalya'da 4 kişilik aile ölü bulundu! Siyanür şüphesi

İmamoğlu'nun 'temel atmama' törenine tepki

İmamoğlu'nun 'temel atmama' törenine tepki

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Dresden kentinde 'Nazi olağanüstü hâli' ilan edildi

Dresden kentinde 'Nazi olağanüstü hâli' ilan edildi

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

ABD görüntüleri yayınladı! Bağdadi böyle öldürüldü!

ABD görüntüleri yayınladı! Bağdadi böyle öldürüldü!

Son mesajı ortaya çıktı: Ölüyorum anne, özür dilerim

Son mesajı ortaya çıktı: Ölüyorum anne, özür dilerim

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Rusya’da sarhoş sürücü dehşet saçtı!

Korkunç görüntüler! Her şey bir anda oldu

Korkunç kaza! Motosiklet sürücüsü köprüden aşağıya uçtu

Korkunç kaza! Motosiklet sürücüsü köprüden aşağıya uçtu

Bolivya'da bazı polisler protestoculara katıldı

Ülkede bazı polisler protestoculara katıldı!

Avustralya alevlere teslim! Gökyüzü turuncuya büründü

Ülke alevlere teslim! Gökyüzü turuncuya büründü

ABD'de elektronik sigaradan 40 kişi ölmüştü! Nedeni belli oldu

ABD'de elektronik sigaradan 40 kişi ölmüştü! Nedeni belli oldu

Eski Brezilya Devlet Başkanı Lula tahliye oldu

Eski Devlet Başkanı iki yıldır yolsuzluk suçlamalarıyla hapisteydi! Flaş gelişme yaşandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.