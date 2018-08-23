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‘Türk Turizmi Yeniden Canlandı’

23.08.2018 22:28 | Son Güncelleme

Reuters haber ajansının konuyla ilgili haberine göre bu yılın ilk altı ayında 19 milyon kişi Türkiye’yi ziyaret etti. Bu geçen yılın aynı dönemiyle kıyaslandığında yüzde 29’luk artışa işaret ediyor

‘Türk Turizmi Yeniden Canlandı’

Reuters haber ajansı, ekonomik belirsizlik ve ABD’yle yaşanan kriz nedeniyle Türk Lirası’nda görülen değer kaybının artan turizm geliriyle az da olsa telafi olduğunu yazdı.

Geçen yıl Türkiye’ye yalnızca 17 kişi gönderen bir İngiliz turizm firmasının bu yıl 200 kişi için rezervasyon yaptırdığını kaydeden Reuters, çok sayıda Türk vatandaşının da Kurban Bayramı için memleketlerine ve tatil beldelerine gittiğini kaydetti.

Bombalı saldırılarda çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesi ve 2016’da yaşanan darbe girişimiyle Türkiye’de turizmin baltalandığını hatırlatan Reuters, sektörün yeniden yükselişte olduğunu, bunun da ülkenin zor durumdaki ekonomisi için hayati bir döviz kaynağı olduğunu belirtti.

Bu yılın ilk altı ayında 16 milyonu yabancı, 3 milyonu da yurt dışında yaşayan Türkler olmak üzere 19 milyon kişinin Türkiye’yi ziyaret ettiği belirtilen haberde, bu rakamın 2017’nin aynı dönemiyle kıyaslandığında yüzde 29’luk artışa denk geldiği kaydediliyor.Türkiye’nin bu yılki turizm geliri de benzer oranda arttı ve 11 milyar doları aştı.

Müşterilerine dünyanın farklı bölgelerinde yüzme deneyimi içeren tatiller sunan SwimTrek, 200 yüzücüyü 30 Ağustos’ta Çanakkale Boğazı’nda yapılacak 4,5 kilometrelik yarışa götürecek.

Habere göre yüksek turist sezonu olan yaz aylarında Ege ve Akdeniz kıyılarındaki otellerin büyük kısmı doldu, bunda Kurban Bayramı’nı değerlendiren yerli turistin de etkisi büyük oldu.

Haberde Türkiye’yi bazı yüksek profilli kişilerin de tatil için tercih ettikleri belirtildi. Bunlar arasında Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy ve eşi Carla Bruni de var.

Türkiye’nin diğer bir önemli ziyaretçisi de Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’ydu. Maduro, Temmuz ayındaki resmi ziyaretine Topkapı Sarayı’nı gezdi.

Haberde ayrıca Türk hükümetinin ek uçuşlar ve kredi garantili fonlarla turizme katkı sağlamaya çalıştığı, ayrıca Çin pazarına göz kırptığı ve Ortadoğulu turistlerin de liranın düşüşünün ardından lüks mağazalardan alışveriş yapmak için Türkiye’ye geldiği belirtildi.

Reuters’a göre bu yıl Türkiye’ye en fazla yabancı turist Rusya’dan geldi. Bunu Almanlar izledi.

Ancak güvenlik hala bir sorun. Son olarak Pazartesi günü Ankara’daki ABD büyükelçiliğine hareket eden bir araçtan ateş açıldı. Olayda ölen olmadı, iki kişi tutuklandı.

Haziran ayında yayınlanan bir uyarı notunda ABD Dışişleri Bakanlığı Amerikan vatandaşlarından Türkiye’ye yapacakları ziyaretleri “terör olayları ve hükümetin keyfi gözaltıları nedeniyle yeniden gözden geçirmelerini” istemişti.

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