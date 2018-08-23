‘Türk Turizmi Yeniden Canlandı’

Reuters haber ajansı, ekonomik belirsizlik ve ABD’yle yaşanan kriz nedeniyle Türk Lirası’nda görülen değer kaybının artan turizm geliriyle az da olsa telafi olduğunu yazdı.

Geçen yıl Türkiye’ye yalnızca 17 kişi gönderen bir İngiliz turizm firmasının bu yıl 200 kişi için rezervasyon yaptırdığını kaydeden Reuters, çok sayıda Türk vatandaşının da Kurban Bayramı için memleketlerine ve tatil beldelerine gittiğini kaydetti.

Bombalı saldırılarda çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesi ve 2016’da yaşanan darbe girişimiyle Türkiye’de turizmin baltalandığını hatırlatan Reuters, sektörün yeniden yükselişte olduğunu, bunun da ülkenin zor durumdaki ekonomisi için hayati bir döviz kaynağı olduğunu belirtti.

Bu yılın ilk altı ayında 16 milyonu yabancı, 3 milyonu da yurt dışında yaşayan Türkler olmak üzere 19 milyon kişinin Türkiye’yi ziyaret ettiği belirtilen haberde, bu rakamın 2017’nin aynı dönemiyle kıyaslandığında yüzde 29’luk artışa denk geldiği kaydediliyor.Türkiye’nin bu yılki turizm geliri de benzer oranda arttı ve 11 milyar doları aştı.