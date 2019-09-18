Türk turizmine Katar desteği

Türkiye’de temaslarda bulunan dünyanın en büyük medya gruplarından biri olan Al Jazeera televizyonu yetkilileri, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’u ziyaret etti.

Ziyarette Katar ile Türkiye arasındaki işbirliği ile Türkiye’nin sağlık turizminin ele alındığı Al Hakim programı ağırlıklı olarak gündeme geldi.

Dünyanın en büyük medya gruplarından biri olan Al Jazeera’nın üst düzey yöneticileri Ankara’da bir dizi temaslarda bulundu. Arap Yarımadası yanı sıra 450 milyon nüfusa sahip Arapça konuşan nüfusa da hitap eden Al Jazeera, dünya gündemini belirleyen medya gruplarından biri olarak biliniyor.

Al Jazeera TV CEO’su Abdulla AlNajjar, Al Jazeera TV Ticari Direktörü Samir İbrahim, Programlar Direktörü Abdelhady Abu Taleb ve Al Jazeera’nın Türkiye Temsilcisi Global Media Solutions CEO’su Tayfun Çelik’in de aralarında bulunduğu heyet, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’u makamında ziyaret etti.

Heyetin ziyaretinde Katar ile Türkiye arasındaki işbirliği gündeme geldi. Halen Al Jazeera TV’de yayımlanan Al Hakim programında Türkiye’nin sağlık turizmine yönelik çabaları anlatıldı. Önümüzdeki günlerde başlayacak olan “Eye On Turkey” isimli programda Türkiye’nin ihracat hacmi ve turizm gelirlerinin artmasına yönelik çalışmalar da yapılacak.

