Türk turizmine Mısır rekabeti

Kremlin koronavirüs gerekçesiyle Türkiye'ye uçuşları 1 Haziran'a kadar askıya almıştı.Rusya, Sina Yarımadası'nda bir Rus yolcu uçağının düşürülmesi üzerine 2015 yılında Mısır'a askıya aldığı uçuşları yeniden başlatıyor. Kremlin'den yapılan açıklamada Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Mısırlı mevkidaşı Abdülfettah Sisi ile Cuma günü bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği ve Kızıldeniz kıyısındaki Şarm el Şeyh ve Hurgada'ya doğrudan uçuşların yeniden başlatılmasının planlandığı bildirildi.

Açıklamada, "Mısır havaalanlarında havacılık güvenliği alanında yüksek standartları sağlamak üzere yürütülen ortak çalışmaların tamamlanmasıyla, Rusya ile Mısır arasında hava bağlantılarının tam formatta yeniden oluşturulması konusunda ilke anlaşmasına varılmıştır" denildi.

Rus medyası: Mayıs'ta başlayabilir

Mısır Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada da Sisi'nin anlaşmayı memnuniyetle karşıladığı belirtilerek "Şarm el Şeyh ve Hurgada dahil olmak üzere iki ülkenin havaalanları arasındaki hava trafiğinin tamamen yeniden başlatılmasında uzlaşmaya varıldı" ifadesi kullanıldı. Ancak açıklamada uçuşların ne zaman başlayacağına dair bilgi verilmedi. Rus medyasında yer alan haberlerde uçuşların, teknik ayrıntıların açıklığa kavuşturulmasının ardından Mayıs ortasında başlayabileceği belirtiliyor.