"Türk uçaklarıyla İstanbul Havalimanı'nın yeni pilotlarının eğitimi için hazırız"

FRIEDRICHSHAFEN (AA) - SELMA KASAP - Almanya'da üretim yaptıkları uçakları Türkiye'ye taşıma hazırlıklarını sürdüren Aquila ve Bursa Uzay ve Havacılık'ın sahibi Celal Gökçen, İstanbul Havalimanı için 7 yıl içinde 5 bin pilota ihtiyaç duyulacağını belirterek, "Havacılık eğitim okullarının Türk Kartalı uçağımızı kullanmasını isteriz. Pilotlarımızın uçaklarımızla eğitilmesine talibiz." dedi. Almanya'nın İsviçre sınırına yakın kenti Friedrichshafen'da gerçekleştirilen, havacılık ve uzay sanayisinin en önemli etkinliklerinden kabul edilen "Aero Friedrichshafen"da 40 ülkeden 750'nin üzerinde havacılık firması ile birlikte Bursalı iş adamı Aquila ile Bursa Uzay ve Havacılık'ın sahibi Celal Gökçen'in Berlin'de üretilen "Türk Kartalı" uçakları da görücüye çıktı. Almanya'daki uçak üretimlerini Türkiye'ye taşımak için yeni yatırımlara imza atan Gökçen Grubu'nun ürettiği, kuyruk kısmına Türk-Alman bayrakları işlenmiş uçakları, dünyanın dört bir yanından ilgi gördü. Aquila ile Bursa Uzay ve Havacılık'ın sahibi Celal Gökçen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, fuar kapsamında Kore, Çin, Rusya ve Yeni Zelanda gibi ülkelerden firmalar ile "Türk Kartalı" uçaklarını satın almak için ön görüşmeler yaptıklarını bildirdi.

Bu görüşmeleri tekrar yapacaklarını aktaran Gökçen, "Türkiye'den de uçağımıza büyük ilgi oldu. En güzel ziyaretçilerimiz kendi ülkemizden gelenler. İnşallah Türkiye'ye de uçağımızdan vermek istiyoruz. Bu görüşmeler olumlu geçti diye düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu. Gökçen, şöyle konuştu: "İngiliz Hava Kuvvetleri, pilot eğitimleri için 4 Türk Kartalı uçağını kullanıyor. Onlarla tekrar görüştük ve 10 Türk Kartalı'na kadar çıkmak istediklerini söylediler. Fuar sonrası görüşmelerimizi derinleştireceğiz. Uçaklarımız, pilot eğitimleri için kullanılıyor. Gelenlerin çoğu da pilot yetiştiren havacılık okulları. Eğitim konusunda tabii ki biz Türk Kartalı'nın en iyisi olduğunu söylüyoruz. Türkiye İstanbul Havalimanı'nı yaparak büyük bir adım attı. Ülkemiz belki bu adımıyla pek çok kişiyi de kızdırdı. Frankfurt, Amsterdam, Münih, Londra, Paris gibi havalimanlarında düğüm noktalarıydı. Bu düğüm noktasına çok önemli bir düğüm noktası daha geldi. Türkiye'deki uçak filosu gün geçtikçe artıyor. Bu da pilot ihtiyacını artırıyor. İstanbul Havalimanı'nın açılmasıyla 7 yıl içinde 5 bin pilota ihtiyaç duyulacak. Havacılık eğitim okullarının Türk Kartalı uçağımızı kullanmasını isteriz. Pilotlarımızın uçaklarımızla eğitilmesine talibiz."

Gökçen, Aquila'nın Türkiye'de kazandıkları yatırımlarla yapıldığına işaret ederek, "Dolayısıyla Türk Kartalı, Türkiye'nin uçağıdır, ülkede yapmamız önemli değil. Türkiye'de de uçak üreteceğiz yapacağız inşallah." dedi. - Uçaklar, en iyi ikinci inovasyon ödülünü aldı Gökçen, fuar kapsamında Alman havacılık dergisi Aerokurier tarafından düzenlenen "en iyi inovasyon" yarışmasında ikincilik ödülünü Türk Kartalı'nın aldığını da bildirdi. Gökçen, havacılıktaki tutkusunun ve bir uçak fabrikası satın almasının zaman zaman "çılgınlık" olarak değerlendirildiğini belirterek, "Havacılık para kazanmaktan çok arzu, istek ve sevgi işi. Ben uçmayı hep sevdim. Babama olan sevgimden dolayı uzun süredir uçmadım ama uçak fabrikası alarak bu şekilde tekrar havacılığa kavuştum. Uçakları yaparak ve geliştirerek gayet mutluyum. Benim için havacılık çılgınlık değil bir tutku." diye konuştu. Gökçen, gençlere, "Neyin ya da nelerin olamayacağını düşünmekten çok nelerin olabileceğini düşünsünler ve olması için ne yapabiliriz diye vakitlerini harcasınlar." diye seslendi.