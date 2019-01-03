"Türk Uçurtma Takımı" Hindistan yolcusu

Türkiye'nin tek resmi uçurtma kurumu olarak çeşitli festivallere katılıp, Türkiye'yi uluslararası alanlarda temsil etmeye çalıştıklarına dikkati çeken Aköz, şunları kaydetti:

"Gittiğim her ülkede dev boyutuyla havalarda süzülen Türk bayrağı uçurtmamız herkesin ilgisini çekiyor ve pek çok uluslararası televizyon kanallarında haberimiz yapılıyor. Bu festivalde de öyle olacağını umuyoruz. Ayrıca, bu festivalde yapacağımız uçurtma atölyelerinde Hindistanlı çocuklara Türk bayraklı uçurtmalar yaptırarak, ülkemizin tanıtımını en üst düzeyde gerçekleştireceğiz. Festivale katılacak diğer ülkelerin uçurtma takımlarıyla yapacağımız ikili görüşmeler esnasında ve yapacağımız alışverişlerde de yeni uçurtmaları ve uçurtmayla ilgili ürünleri koleksiyonumuza katmak üzere ülkemize geri döneceğiz."

