HABER

Türk üniversiteleri Pakistan'da tanıtıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.06.2019 14:30 | Son Güncelleme

İslamabad, Karaçi ve Lahor kentlerinde "Tri-Star Türkiye'de Eğitim Fuarı" kapsamında Türk üniversiteleri öğrencilerle buluştu

Türk üniversiteleri, Pakistan'ın 3 büyük şehrinde tanıtıldı.

Pakistan'ın İslamabad, Karaçi ve Lahor kentlerinde "Tri-Star Türkiye'de Eğitim Fuarı" kapsamında Türk üniversiteleri öğrencilerle buluştu.

Etkinliğin organizatörü Daniş Ahmed, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2011'den beri ülkede Türk üniversitelerini tanıttıklarını ve şimdiye kadar 600'den fazla Pakistanlının Türk üniversitelerinde eğitim almalarını sağladıklarını söyledi.

Türk üniversitelerinin Avrupa üniversiteleriyle anlaşmaları bulunduğunu belirten Ahmed, "Türk üniversiteleri kaliteli eğitimin yanı sıra Avrupa üniversitelerine göre düşük fiyatıyla Pakistanlı öğrenciler için ideal bir ülke. Bu yıl yaklaşık 300 öğrencinin Türk üniversitelerine başlamasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Fuarda tanıtılan üniversitelerin dünya üniversiteleri arasında ilk binde yer aldığına dikkati çeken Ahmed, "Türk üniversiteleri, Avrupa Birliği Yüksek Öğretim Alanı üyesi olduğundan Türkiye'de okuyan öğrenciler, Avrupa Birliği (AB) destekli projelerde ve değişim programlarında yer alma şansına sahip." diye konuştu.

Ahmed, Türk üniversitelerinin Pakistanlı öğrencilere özel indirim ve konaklama seçenekleri sunduğunu da bildirdi.

- "Türkiye, Pakistanlı öğrencilerce en çok tercih edilen ülkelerden"

Fuarda, İstanbul'daki Işık Üniversitesini tanıtan Cansev Eryaşa, üniversitede yaklaşık 300 yabancı öğrenci bulunduğunu, 30'dan fazlasının Pakistanlı olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Üç yıldır bu fuara katılıyoruz ve bu yıl 10'un üzerinde Pakistanlı öğrencinin okulumuza gelmesini bekliyoruz. Pakistanlıların en çok tercih ettiği mühendislik ve sosyal bilimler alanlarında indirim imkanlarımız mevcut. Pakistanlı öğrenciler, dört yıl boyunca aynı ücreti ödeyerek mezun olabilecek.

Türkiye, Pakistanlı öğrencilerce en çok tercih edilen ülkelerden biri. Türkiye'de eğitim alan Pakistanlılardan duyduklarından, dizi ve filmlerde gördüklerinden sonra Türkiye'yi tercih ediyorlar. Tercihleri ABD ve İngiltere'de eğitim değilse ikinci seçenekleri her zaman Türkiye."

Ankara'daki TED Üniversitesini tanıtan Tunç Karabayer, Pakistanlı öğrenciler için yüzde 100 İngilizce eğitim veren 5 bölümü tanıttıklarını dile getirdi.

Öğrencilerin yabancı dil puanına göre indirim imkanı sunduklarını belirten Karabayer, "Pakistanlı öğrencilerin yabancı dil eğitimi birçok ülkeye göre iyi seviyede olduğu için indirim alma şansları daha yüksek." dedi.

Fuarda tanıtılan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti okullarından Kıbrıs İlim Üniversitesi heyetinde bulunan ve kendisi de Pakistanlı olan Sarmad Cavid, Pakistanlı öğrencilere yüzde 60 indirim imkanı sunduklarını kaydetti.

Bu yıl Yeditepe Üniversitesi, Sabancı Üniversitesi ve Kadir Has Üniversitesi gibi okullarında aralarında bulunduğu 10 üniversite fuarda tanıtıldı.

Zaman tasarrufu yapmanızı sağlayacak temizlik önerileri! Zaman tasarrufu yapmanızı sağlayacak temizlik önerileri!
Türk ve Yunan askeri heyetlerinin ikinci toplantısı sona erdiTürk ve Yunan askeri heyetlerinin ikinci toplantısı sona erdi
Christian Berger'in parşömen ilgisiChristian Berger'in parşömen ilgisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
İslamabad Pakistan Tri-Star Türkiye'de Eğitim Fuarı

En Çok Okunan Haberler

CHP'li Özel'den anket açıklaması: Yalvarıyorum...

CHP'li Özel'den anket açıklaması: Yalvarıyorum...

FETÖ'nün Genelkurmay çatı davasında karar açıklandı

FETÖ'nün Genelkurmay çatı davasında karar açıklandı

Makyajsız hali takipçilerini şaşırttı

Makyajsız hali takipçilerini şaşırttı

Üç özel bankada ortak ATM dönemi

Üç özel bankada ortak ATM dönemi

İran, ABD'ye ait İHA'yı düşürdü

İran, ABD'ye ait İHA'yı düşürdü

Genelkurmay çatı davası kararı sonrası arbede çıktı

Genelkurmay çatı davası kararı sonrası arbede çıktı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Diyanet İşler Başkanı Erbaş: “200 bine yakın hocamızla seferber olmuş durumdayız”

Diyanet İşler Başkanı Erbaş: “200 bine yakın hocamızla seferber olmuş durumdayız”

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trabzon’dan sel felaketi! Acı haber

Trabzon’dan sel felaketi! Acı haber

2 bin 700 metre rakımda ışkın topluyorlar

2 bin 700 metre rakımda ışkın topluyorlar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
'Doğu Akdeniz’de Türkiyesiz çözüm olmaz'

'Doğu Akdeniz’de Türkiyesiz çözüm olmaz'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: 'Dağlar bizimdir' diyenler bugün telsizle konuşamıyorlar

Bu sabah yakalanmıştı! Soylu'dan ilk açıklama

Son dakika DHKP/C operasyonu! Türkiye sorumlusu yakalandı

Terör örgütünün 'Türkiye sorumlusu' yakalandı!

Vatandaşlar yağmura hazırlıksız yakalandı!

Nereye kaçacaklarını şaşırdılar! Vatandaşların yağmurla imtihanı

Sığınakta isimleri bulunan PKK'lılara operasyon! 6 kişi yakalandı

Sığınakta isimleri bulunan PKK'lılara operasyon!

Gaziantep’te obruk paniği

Gaziantep’te obruk paniği

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.