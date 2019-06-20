Türk üniversiteleri Pakistan'da tanıtıldı

Türk üniversitelerinin Avrupa üniversiteleriyle anlaşmaları bulunduğunu belirten Ahmed, "Türk üniversiteleri kaliteli eğitimin yanı sıra Avrupa üniversitelerine göre düşük fiyatıyla Pakistanlı öğrenciler için ideal bir ülke. Bu yıl yaklaşık 300 öğrencinin Türk üniversitelerine başlamasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Etkinliğin organizatörü Daniş Ahmed, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2011'den beri ülkede Türk üniversitelerini tanıttıklarını ve şimdiye kadar 600'den fazla Pakistanlının Türk üniversitelerinde eğitim almalarını sağladıklarını söyledi.

Ahmed, Türk üniversitelerinin Pakistanlı öğrencilere özel indirim ve konaklama seçenekleri sunduğunu da bildirdi.

- "Türkiye, Pakistanlı öğrencilerce en çok tercih edilen ülkelerden"

Fuarda, İstanbul'daki Işık Üniversitesini tanıtan Cansev Eryaşa, üniversitede yaklaşık 300 yabancı öğrenci bulunduğunu, 30'dan fazlasının Pakistanlı olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Üç yıldır bu fuara katılıyoruz ve bu yıl 10'un üzerinde Pakistanlı öğrencinin okulumuza gelmesini bekliyoruz. Pakistanlıların en çok tercih ettiği mühendislik ve sosyal bilimler alanlarında indirim imkanlarımız mevcut. Pakistanlı öğrenciler, dört yıl boyunca aynı ücreti ödeyerek mezun olabilecek.

Türkiye, Pakistanlı öğrencilerce en çok tercih edilen ülkelerden biri. Türkiye'de eğitim alan Pakistanlılardan duyduklarından, dizi ve filmlerde gördüklerinden sonra Türkiye'yi tercih ediyorlar. Tercihleri ABD ve İngiltere'de eğitim değilse ikinci seçenekleri her zaman Türkiye."

Ankara'daki TED Üniversitesini tanıtan Tunç Karabayer, Pakistanlı öğrenciler için yüzde 100 İngilizce eğitim veren 5 bölümü tanıttıklarını dile getirdi.