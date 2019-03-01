Türk üniversiteleri Tunus'a çıkarma yapacak

İSTANBUL (AA) - MURAT PAKSOY - Türkiye Maarif Vakfı, Türkiye'deki üniversitelerde uluslararası öğrenci sayısını artırmak ve Türk üniversitelerinin faaliyetlerini yurt dışında tanıtmak için her yıl farklı bir ülkelerde düzenlediği "Türkiye Eğitim Fuarı"nın 3'üncüsünü bu yıl 2-3 Mart'ta Tunus'ta gerçekleştirecek. Türkiye Maarif Vakfı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gösterdiği 350 bin uluslararası öğrenci hedefine ulaşmak için eğitim faaliyeti yürüttüğü ülkelerde gerek kendi mezunlarının gerekse diğer öğrencilerin üniversite eğitimlerini Türkiye’de almaları için çeşitli etkinlikler düzenliyor. Daha önce Mali ve Sudan'da bu fuarları gerçekleştiren Türkiye Maarif Vakfı, bu yıl da 2-3 Mart'ta Tunus'ta "Türkiye Eğitim Fuarı"nı organize edecek. Tunuslu öğrencilerin Türkiye'deki eğitim fırsatlarını öğrenecekleri fuara, Türkiye’den 16 üniversite katılacak. Öğrencilerin Türk üniversitelerine kayıt koşullarını, üniversitelerin yurt imkanlarını öğrenecekleri "Türkiye Eğitim Fuarı"nın iki ülke arasındaki ilişkilere olumlu katkı sağlaması bekleniyor.

- "Türkiye'ye 500'ü aşkın öğrenci geldi" Türkiye Maarif Vakfı Sosyal Kültürel Faaliyet ve Rehberlik Daire Başkanı Hamza Özdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yarın başlayacak fuara, Türk Hava Kurumu Üniversitesi, Bahçeşehir Üniversitesi, İstanbul Şehir Üniversitesi, Erciyes Üniversitesi, Üsküdar Üniversitesi, Bülent Ecevit Üniversitesi, Hitit Üniversitesi, Fırat Üniversitesi, Nişantaşı Üniversitesi, Ömer Halis Demir Üniversitesi, Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi, Pamukkale Üniversitesi, Arnavutluk'ta Maarif Vakfı idaresindeki New York Üniversitesi, İstanbul Aydın Üniversitesi, Medipol Üniversitesi ile Kıbrıs İlim Üniversitesinin katılacağını söyledi. Tunus'un en büyük kültür ve gösteri merkezinde yapacakları fuara ciddi bir katılımcı kitlesi beklediklerini anlatan Özdemir, vakfın düzenlediği 3'üncü fuar olan bu organizasyonun ilkini Sudan'da, ikincisini de Mali'de düzenlediklerini ifade etti. Özdemir, geçen yıllarda yaptıkları faaliyetlerle Türkiye'ye 300'ün üzerinde öğrenci getirdiklerini dile getirerek, "Bu, vakfın kendi okullarından getirdiği öğrenciler. Bunun dışında yine Maarif Vakfı'nın bulunduğu ülkelerde yaptığı faaliyetlerden haberi olarak gelen 200'e yakın öğrenci var. Temel amacımız Türkiye'deki uluslararası öğrenci sayısını artırmak. Bu bağlamda Türkiye'deki üniversitelerle iş birlikleri yapmaya devam ediyoruz." diye konuştu.