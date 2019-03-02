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Türk üniversiteleri Tunuslu öğrencilerle buluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.03.2019 20:24 | Son Güncelleme

Türkiye Maarif Vakfı Eğitim Fuarı, Tunuslu öğrencileri, Türk üniversiteleriyle bir araya getirdi

TUNUS (AA) - Türkiye Maarif Vakfının Tunus'ta gerçekleştirdiği eğitim fuarı, Tunuslu öğrencileri, Türkiye'nin farklı yerlerinden fuara gelen üniversitelerle buluşturdu.

Başkent Tunus'ta Kültür Şehri Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen fuarın açılışına, Büyükelçi Ömer Faruk Doğan, Türkiye Maarif Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Cahit Bağcı, Maarif Vakfı Yönetim Kurulu Üyeleri Yunus Torpil ve Hasan Yavuz'un yanı sıra Hitit Üniversitesi Rektörü Reha Metin Alkan, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Mustafa Cufalı katıldı.

Arnavutluk'ta Maarif Vakfına ait Tiran New York Üniversitesi, Kıbrıs İlim Üniversitesi ile yurt dışındaki üniversitelerin yanı sıra Türkiye genelinden yedisi özel, yedisi devlet üniversitesi olmak üzere 16 üniversite Tunuslu öğrencilerle bir araya geldi.

Türkiye'nin Tunus Büyükelçisi Ömer Faruk Doğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kuzey Afrika coğrafyasındaki üniversite eğitimi düzeyinde düzenlenen ilk fuarın Maarif Vakfına nasip olduğunu belirterek, "Tunus ve Türkiye, kültürel, toplumsal ve tarihi değerleri birbirine çok yakın iki ülke. İki ülkenin birbirine yaklaşması ve iş birliğini geliştirebilmesi için bu fuarlar da çok büyük fırsat." diye konuştu.

Maarif Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Cahit Bağcı da Maarif Vakfının daha önce Sudan ve Mali'de gerçekleştirdiği fuarların ardından Tunus'a geldiğini anlatarak, "Vakıf olarak ülkeler arasındaki köprüleri açık tutmayı önemsiyoruz. Ülkemizdeki eğitim alanındaki altyapıyı başka ülkelere taşımak ve buradaki insan kaynağına katkı sağlamak istiyoruz. Bu fuarın iki ülke arasındaki iş birliğinin gelişmesine katkı sağlayacağını düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Fuarın, Türkiye'deki eğitim fırsatlarını Tunuslu lise öğrencilerine sunma ve tanıtma fırsatı vermesinin yanı sıra öğrencilerin üniversitelere ön kayıt yaptırmalarına imkan sağlayacağı aktarıldı.

Açılışının ilk gününde Tunuslu öğrenciler ve eğitimcilerden 2 bin 500'ün üzerinde ziyaretçiyi ağırlayan fuar iki gün boyunca devam edecek.

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