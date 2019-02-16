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Türk uzmanlarından saç ekiminde çığır açan buluş

SAĞLIK HABERLERİ  | 16.02.2019 10:23 | Son Güncelleme

Türk saç ekimi uzmanlarının yeni geliştirdiği Fiber FUE yöntemi ile 3 ayda gür saçlara sahip olunabileceği bildirildi.Klasik saç ekimi yönteminde saçların çıkış süresi 8 ay ile 12 ay arasında değişiyor.

Türk uzmanlarından saç ekiminde çığır açan buluş

Türk saç ekimi uzmanlarının yeni geliştirdiği Fiber FUE yöntemi ile 3 ayda gür saçlara sahip olunabileceği bildirildi.

Klasik saç ekimi yönteminde saçların çıkış süresi 8 ay ile 12 ay arasında değişiyor. Türk saç ekimi uzmanları tarafından keşfedilen Fiber FUE yöntemi sayesinde ise saçların çıkması sadece 3 ay sürdüğü açıklandı. Doku dökülmesinin meydana gelmediği bu saç ekimi yönteminde ekim işleminin ardından saçların dökülmesi de meydana gelmediği kaydedildi.

Eurozen Saç Ekim Merkezi İşletmecisi ve Saç Ekim Uzmanı İsmail Zengin geliştirdikleri gelişmiş doku nakli olan Fiber FUE saç ekim yöntemi ile ilgili olarak, "Dokular kılcal damar ile birleştiği için sonuç da hızlanıyor. Özel solüsyonda bekleyen dokular beklediği solüsyonda canlanıyor ve köklerin kafa derisine hızlı yapışmasına neden oluyor. Bu nedenle de saç ekimi sonrası dökülme çok az oluyor" açıklamasında bulundu.

Yöntem ile ilgili yapılan bilgilendirmede; "özel materyaller sayesinde dokularıyla beraber alınan saç kökleri özel solüsyonda bekletildikten sonra kafa derisine nakil ediliyor. Gelişmiş doku nakli yani Fiber FUE yöntemi için özel olarak hazırlanan solüsyon sayesinde saç kökündeki dokular ölmüyor. Bu sayede nakil işleminin hemen ardından dokular, deri ile birleşerek saçların çıkmasını sağlayan kalacak damarların daha hızlı harekete geçmesini sağlıyor. Fiber FUE yönteminde ekilen saç kökü deri ile birleşiyor ve deriye tamamen yapışıyor. Bu birleşme sayesinde dökülme meydana gelmiyor ya da çok az miktarda meydana geliyor. Az miktarda meydana gelen dökülme de 3 ay içerisinde çıkan saçlar ile tamamen kapanıyor" denildi.

Yöntem nasıl gerçekleşiyor?
Fiber FUE yönteminin en önemli avantajı dokulu olarak ekilmesinden kaynaklandığı bildirildi. Yani saç ekimi işlemi köprü ile bağlantısı yapılmış halde gerçekleştiği, bu nedenle de gür ve sık saçların oluşması çok kısa bir sürede gerçekleştiği kaydedildi.

İsmail Zengin, Fiber FUE yönteminin yani gelişmiş doku nakli işleminin nasıl gerçekleştiğini şöyle açıkladı: "Fiber FUE yönteminde, farklı kök alma yöntemleriyle o kökü alıyoruz. Özel hazırlattığımız solüsyonlarda bekletip o şekilde ekim işlemi yapıyoruz. Ekim tamamen doku ve cildin yapışmasıyla oluşuyor. Kabuk dökülmesi olmuyor ya da çok az oluyor. Kabuk dökülme oranı klasik FUE yönteminde yani eski modelde yüzde 80 dökülme olurken Fiber FUE yönteminde dökülme oranı daha düşük yüzde 10 gibi bir oranda gerçekleşiyor. O süreçte de 3 ayda saçlar çıkmış oluyor. Klasik FUE’nin geliştirilmiş tekniği olan Fiber FUE’de saçlar doku olarak alınıyor. Kısacası derinizden deriniz alınıyor derinize naklediliyor ve bu şekilde saçlarınız daha hızlı çıkmış oluyor".

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