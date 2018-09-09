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Türk üzümü Çin yolcusu

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.09.2018 12:34 | Son Güncelleme

Tariş Üzüm Birliği Başkanı Türker: - "Çin bugüne kadar ABD'den ithal ettiği kuru üzümü, Türkiye'den alma kararı aldı. Bu doğrultuda Çin heyetleri Türk üzümü için Türkiye'ye gelmeye başladı"

MANİSA (AA) - Tariş Üzüm Tarım Satış Kooperatifleri Birliği Başkanı Ali Rıza Türker, Çin'in daha önce ABD'den ithal ettiği kuru üzümü Türkiye'den alma kararının bulunduğunu belirterek, bu kapsamda bir heyetin Manisa'daki tesisleri incelediğini ifade etti.

Çin'den gelen teknik heyet, Manisa'nın Alaşehir ilçesindeki Tariş Entegre Tesisleri'nde incelemelerde bulundu.

Heyetin incelemeleri sırasında gazetecilere açıklama yapan Türker, son dönemde iki ülke arasındaki ilişkilerde olumlu havanın ticarette de etkisini göstermeye başladığını kaydetti.

Sultani çekirdeksiz kuru üzümünün tüm dünyaya ihraç edildiğini ancak bugüne kadar Çin'e potansiyeli kadar satış yapılamadığını anlatan Türker, şöyle konuştu:

"Son dönemdeki olumlu yaklaşımlar ve kurulan bağlantılar sayesinde Türk üzümü inşallah Çin'de de tüketilmeye başlanacak. Bu her iki ülkenin yararına olacaktır. Çin, dünyanın en fazla yaş üzüm üreten ülkesi ama üretiminin yüzde 83'ünü yaş taze üzüm olarak tüketiyor, yüzde 12’sini şaraplık olarak kullanıyor. Sadece yüzde 6'sını kurutuyor. Çin, bugüne kadar ABD'den ithal ettiği kuru üzümü, Türkiye'den alma kararı aldı. Bu doğrultuda Çin heyetleri sık sık Türk üzümü için Türkiye'ye gelmeye başladı."

Alaşehir'in Türkiye'nin üzüm ambarı niteliğini taşıdığını ve ülkenin en fazla kuru üzüm ihracatı yapan tesislerinden birinin de birliğe ait Alaşehir tesisleri olduğunu ifade eden Türker, "Bu tesise uzun yıllardır ilk kez bir Çin heyeti geldi. Yaptıkları incelemede tesisi ve işlenen üzümü çok beğendiler. Görüşmelerimiz devam edecek. İyi bir randıman alacağımız kanaatindeyim. Bu Türkiye için büyük bir fırsattır, bunu çok iyi değerlendirmemiz gerekir." diye konuştu.

Ege İhracatçı Birlikleri verilerine göre Türkiye'nin Çin'e çekirdeksiz kuru üzüm ihracatı, geçen sezon, bir önceki sezona göre yaklaşık 4 kat artışla bin 238 ton karşılığı 2 milyon 269 bin dolara ulaşmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Alaşehir çekirdeksiz kuru üzüm Çin Heyeti

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