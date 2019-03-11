Türk vatandaşı Ukrayna’da 30 kilogram eroinle yakalandı

Ukrayna-Macaristan sınırında yakalanan Türk vatandaşının aracında 30 kilo 750 gram eroin ele geçirildi.

Ukrayna Devlet Sınır Güvenlik Servisi tarafından yapılan açıklamada, 35 yaşındaki Türk vatandaşının Almanya plakalı aracından tam 59 adet uyuşturucu paketi çıkarıldı. Sınır güvenlik birimlerince şahsın adı açıklanmazken, konuya dair savcılık tarafından soruşturma başlatıldığı bildirildi. Türk vatandaşı, Ukrayna Ceza Kanunu’nun 305. Maddesi gereğince suç işlediği tespit edilerek Ukrayna İstihbarat Servisi (SBU) tarafından gözaltına alındı.



