HABER

Türk vatandaşını gasp eden taksici Kiev’de yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 13.09.2019 09:21 | Son Güncelleme

Ukrayna’nın başkenti Kiev’e turist olarak giden Türk vatandaşını gasp eden taksi şoförü yakalandı.Kiev 9 Numaralı Şehir Savcılığından yapılan açıklamada, seyahat amaçlı olarak şehre gelen Türk vatandaşını bıçakla tehdit ederek üzerindeki para ve değerli eşyayı gasp ettiği bildirilen taksi şoförünün yakalandığı belirtildi.

Ukrayna’nın başkenti Kiev’e turist olarak giden Türk vatandaşını gasp eden taksi şoförü yakalandı.
Kiev 9 Numaralı Şehir Savcılığından yapılan açıklamada, seyahat amaçlı olarak şehre gelen Türk vatandaşını bıçakla tehdit ederek üzerindeki para ve değerli eşyayı gasp ettiği bildirilen taksi şoförünün yakalandığı belirtildi. Türk vatandaşını gasp ettikten sonra Solomenska semtinde taksiden atan kişinin daha önce de sabıkasının bulunduğu, üzerinden olayda kullandığı bıçak ile gasp ettiği para ve değerli eşyaların çıktığı bildirildi.
Taksici hakkında 7 yıla kadar hapis cezası istemi ile dava açıldı.

Okul harcamaları belinizi bükmesin! 100 ParaPuan hediyeOkul harcamaları belinizi bükmesin! 100 ParaPuan hediye
Adana merkezli çıkar amaçlı suç örgütü operasyonuAdana merkezli çıkar amaçlı suç örgütü operasyonu
Cani evlat tutuklandıCani evlat tutuklandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bazı turizm merkezleriyle ilgili önemli gelişme!

Bazı turizm merkezleriyle ilgili önemli gelişme!

Otizmli doktorun hikayesini anlatan Mucize Doktor, sosyal medyayı salladı

Otizmli doktorun hikayesini anlatan Mucize Doktor, sosyal medyayı salladı

'Vedat Muriqi 35 milyon euro'

'Vedat Muriqi 35 milyon euro'

Türk bayrağını çalıp Rum tarafına kaçmıştı! Harekete geçildi

Türk bayrağını çalıp Rum tarafına kaçmıştı! Harekete geçildi

TEM'de gaz tankeri devrildi! Yol trafiğe kapatıldı

TEM'de gaz tankeri devrildi! Yol trafiğe kapatıldı

ABD Dışişleri Sözcüsü o soruyu geçiştirdi! 'Söz konusu protesto hakkında...'

ABD Dışişleri Sözcüsü o soruyu geçiştirdi! 'Söz konusu protesto hakkında...'

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Vahşet! 50 yerinden bıçaklanarak öldürüldü

Vahşet! 50 yerinden bıçaklanarak öldürüldü

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Sancaktepe'de korkunç olay! Evden en son oğlu çıkmıştı!

Sancaktepe'de korkunç olay! Evden en son oğlu çıkmıştı!

Niğde'de komşu dehşeti! Anne, oğul ve kardeşe kurşun yağdırdı!

Niğde'de komşu dehşeti! Anne, oğul ve kardeşe kurşun yağdırdı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Başına poşet geçirilmiş halde ölü bulundu

Başına poşet geçirilmiş halde ölü bulundu

Kuyumcudan müşteriyi şaşırtan gelenek! Her yıl çeyrek altın hediye ediyor

Kuyumcuda şaşırtan gelenek! Her yıl...

Denize kamyonla atık boşaltırken yakalandı

Denize kamyonla atık boşaltırken yakalandı

Bursa'da kadın cinayeti! 50 yerinden bıçaklanarak öldürüldü

Vahşet! 50 yerinden bıçaklanarak öldürüldü

Akıllara durgunluk veren olay! Oğlu menemeni beğenmeyince anne balkondan atladı

Akılalmaz olay! Oğlu beğenemedi, anne balkondan atladı

Sancaktepe'de korkunç olay! Evden en son oğlu çıkmıştı!

Sancaktepe'de korkunç olay! Evden en son oğlu çıkmıştı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.