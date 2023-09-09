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Türk vatandaşını kalbinden bıçakladı! Esenyurt'ta çocukların kavgasına aileler karıştı, ortalık savaş alanına döndü

09.09.2023 11:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sık sık yaşanan asayiş olaylarıyla Türkiye'nin artık yakından tanıdığı ilçelerden Esenyurt'ta sokaklar bir kez daha savaş alanına döndü. Sokakta oynayan çocukların kavgasına aileler de karışınca kan aktı, yabancı uyruklu A.H. 1 kişiyi kalbinden bıçaklayarak öldürdü ve kaçmaya kalkıştı. A. H.'nin evinin önünde tepkili bir kalabalık toplandı, valilikten açıklama geldi.

Esenyurt'ta sokakta çocuğu diğer çocuklarla kavga eden N.T. tepki gösterdi, bunun üzerine bir diğer çocuğun babası yabancı uyruklu A.H. bıçağını alıp sokağa koştu. Ortalığı savaş alanına çeviren cinayetin işlenmesinin ardından çevik kuvvet ekipleri devreye girdi.

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SOKAĞA ÇIKARKEN BIÇAĞINI UNUTMADI

Olay, dün saat 19.30 sıralarında Bağlarçeşme Mahallesi 1218. sokakta meydana geldi. İddiaya göre, sokakta oynayan çocuklar arasında kavga çıktı. Kavga eden çocuklardan birinin babası olan N.T., çocuklara tepki gösterdi. Bu sırada, olayı duyan yabancı uyruklu çocuğun babası A.H. de, evden aldığı bıçakla dışarı çıkarak N.T. ile tartıştı.

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KALBİNDEN BIÇAKLAYIP KAÇMAYI DENEDİ

Tartışmanın büyümesi üzerine A.H., N.T.'yi kalbinden bıçakladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastanaye kaldırılan N.T., burada yapılan tüm müdahalelere hayatını kaybetti. Olay sonrası kaçan A.H., ekiplerin çalışmaları sonucu yakalandı.

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POLİS SOKAKTA GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALDI

Olayın ardından, A.H.'nin evinin önünde toplanan kalabalığın tepkilerinin üzerine mahalleye çevik kuvvet ekipleri sevk edilerek geniş güvenlik önlemleri alındı.

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VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Yaşanan olayla ilgili İstanbul Valiliği yaptığı yazılı açıklamada, "İstanbul'un Esenyurt ilçesi Bağlarçeşme Mahallesinde meydana gelen olayda N.T. isimli vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. İl Emniyet Müdürlüğümüzün yaptığı çalışma sonucu yabancı uyruklu firari şüpheli A.H. yakalanmıştır. Hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı diliyoruz." denildi.

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ÇOCUKLARIN KAVGASI KAMERADA

Çocukların kavga ettiği o anlar ise güvenlik kamerasıyla kaydedildi. Öte yandan, N.T. isimli şahsın 7 suçtan sabıkası olduğu öğrenilirken konu ile ilgili Esenyurt Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.

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