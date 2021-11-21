Türk Vatandaşları İki Yılın Ardından Türkiye’ye Getirildi

Libya’nın doğusunda iki yıldır tutulan yedi Türk vatandaşı Türkiye’ye getirildi. Konuyla ilgili açıklama Dışişleri Bakanlığı’ndan geldi.

Söz konusu yedi kişinin nerdeyse tamamının restoran çalışanı olduğu belirtiliyor.

Anadolu Ajansı haberinde Katar istihbaratının bu süreçteTürk istihbaratı MİT’le işbirliği yaptığı bilgisi yer aldı.

Dışişleri Bakanlığı açıklmasında, Türk vatandaşlarının serbest kalması sürecinde Libya ve Katar hükümetleriyle ilgili kurumların katkılarına teşekkür edildi.

Türkiye 2019 yılında Trablus Hükümeti GNA’yla anlaşma gereği General Halife Hafter güçlerine karşı Libya’ya askeri güç göndermişti.

Libya’da 24 Aralık’ta Cumhurbaşkanlığı seçimleri yapılması planlanıyor.

Hafter de adaylardan biri. 2011 yılında öldürülen devrik lider Muammer Kaddafi’nin oğlu Seyfülislam da geçtiğimiz günlerde aday olmuştu.

Toplamda yedi isim Cumhurbaşkanı olmak için yarışacak.

