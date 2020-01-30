Türk Vatandaşları Tahliye Edilirken Çin'de Salgından Ölümler Artıyor

Çin’de başlayan corona virüsü salgınıyla nedeniyle hastalığın çıkış noktası olan Wuhan kentinden Türk vatandaşlarının tahliyesi işlemi başlıyor. Türk vatandaşlarının tahliyesi için askeri bir kargo uçağı Çin’e gidiyor.
Ankara’dan Çin’e gidecek olan askeri kargo uçağının hazırlıkları tamamlandı. Uçakta tıbbi malzemelerle birlikte sağlık uzmanları ve ekipler de bulunuyor. Wuhan şehrinde 34 Türk vatandaşının bulunduğu ve bu kişilerin büyükelçiliğin organizasyonuyla tahliye edileceği belirtiliyor.
Türk vatandaşlarıyla birlikte uçağa Azeri, Gürcü ve Arnavutluk vatandaşlarının da alınacağı toplam 50 civarında kişinin bölgeden tahliye edileceği ifade ediliyor.
Virüsten ölenlerin sayısı 170’e ulaştı
Çin Ulusal Sağlık Komisyonu corona virüsü salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 170’e ulaştığını resmi kayıtlara göre hastalığın bulaştığı kişi sayısının da 7711 olduğunu açıkladı.
Ölümlerin hemen hemen tamamı hastalığın ilk çıkış noktası olan Wuhan kentinin de bulunduğu Hubei eyaletinde gerçekleşti. Bölgede yaklaşık 60 milyon kişinin bir şekilde adeta karantina ortamında olduğu bölgede çoğu yerde sokağa çıkma yasağı ilan edildiği biliniyor.
Öte yanda aralarında Google, Starbucks, ve IKEA gibi çok sayıda uluslararası firma da Çin’deki faaliyetlerini askıya aldı.
Şu ana kadar aralarında Alman havayolu şirketi Lufthansa, İngiliz British Airways ve Amerikan United ve American Airlines ve Air Canada şirketinin de bulunduğu en az 9 büyük havayolu şirketi Çin uçuşlarını askıya aldı.
Rusya Çin'le arasındaki sınırları 7 Şubat tarihine kadar kapatma kararı aldı.
Uzakdoğu borsalarında ölü ve vaka sayılarının artması üzerine düşüşler görülmeye devam ediyor.
Dünya Sağlık Örgütü’nün küresel acil durum ilan edilip edilmemesini kararlaştırmak üzere bugün yeniden toplanması bekleniyor.
Uzmanlar hastalığın kuluçka süresinin 1-14 gün arasında değiştiğini ve hastalık belirtileri görülmeden de hastalığın kişiden kişiye bulaştığını söylüyorlar.
Çin Futbol Federasyonu salgın nedeniyle ülkede oynanacak futbol müsabakalarını da iptal ettiğini açıkladı.
Amerika, Avustralya, Güney Kore, Singapur gibi pek çok ülke de vatandaşlarını tahliye planlarını ardı ardına hayata geçiriyorlar.
Çin’de pek çok turistik alanda ziyaretlere kapandı.
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