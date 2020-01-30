Türk Vatandaşları Tahliye Edilirken Çin'de Salgından Ölümler Artıyor

Çin’de başlayan corona virüsü salgınıyla nedeniyle hastalığın çıkış noktası olan Wuhan kentinden Türk vatandaşlarının tahliyesi işlemi başlıyor. Türk vatandaşlarının tahliyesi için askeri bir kargo uçağı Çin’e gidiyor.

Ankara’dan Çin’e gidecek olan askeri kargo uçağının hazırlıkları tamamlandı. Uçakta tıbbi malzemelerle birlikte sağlık uzmanları ve ekipler de bulunuyor. Wuhan şehrinde 34 Türk vatandaşının bulunduğu ve bu kişilerin büyükelçiliğin organizasyonuyla tahliye edileceği belirtiliyor.

Türk vatandaşlarıyla birlikte uçağa Azeri, Gürcü ve Arnavutluk vatandaşlarının da alınacağı toplam 50 civarında kişinin bölgeden tahliye edileceği ifade ediliyor.

Virüsten ölenlerin sayısı 170’e ulaştı

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu corona virüsü salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 170’e ulaştığını resmi kayıtlara göre hastalığın bulaştığı kişi sayısının da 7711 olduğunu açıkladı.

Ölümlerin hemen hemen tamamı hastalığın ilk çıkış noktası olan Wuhan kentinin de bulunduğu Hubei eyaletinde gerçekleşti. Bölgede yaklaşık 60 milyon kişinin bir şekilde adeta karantina ortamında olduğu bölgede çoğu yerde sokağa çıkma yasağı ilan edildiği biliniyor.