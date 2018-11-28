HABER

Türk vatandaşlarına vize serbestisi müjdesi! AB duyurdu

DÜNYA HABERLERİ  | 28.11.2018 17:35 | Son Güncelleme

AB Komisyonunun Göç, İçişleri ve Vatandaşlıktan Sorumlu Üyesi Dimitris Avramopoulos, "Türk vatandaşlarına vize serbestisi) Yerine getirilmesi gereken 72 kriteri tamamlamaya çok yakınız. Türk yetkililer kriterleri en kısa sürede tamamlama konusunda kararlı." açıklamasını yaptı.

Türk vatandaşlarına vize serbestisi müjdesi! AB duyurdu

AB Komisyonunun Göç, İçişleri ve Vatandaşlıktan Sorumlu Üyesi Dimitris Avramopoulos, Türkiye'ye vize serbestisine ilişkin, "Yerine getirilmesi gereken 72 kriteri tamamlamaya çok yakınız. Türk yetkililer kriterleri en kısa sürede tamamlama konusunda kararlı." dedi.

Avramopoulos, Brüksel'de Türk gazetecilere yaptığı açıklamada, vize serbestisi konusunda olumlu sinyaller olduğunu, anlaşma kapsamındaki "72 kriterden 7 kriter kaldığını" söyledi.

"Yerine getirilmesi gereken 72 kriteri tamamlamaya çok yakınız. Türk yetkililer kriterleri en kısa sürede tamamlama konusunda kararlı." diyen Avramopoulos, Türkiye'nin AB'nin stratejik partneri olarak kalmaya devam edeceğini vurguladı.

TERÖRLE MÜCADELEDE İŞ BİRLİĞİ VURGUSU

Avramopoulos, Türkiye'nin geçmişte yaşanan başarısız darbe girişimi ve terör saldırıları nedeniyle büyük bir baskı altında kaldığı değerlendirmesinde bulunarak, "Türkiye'yi, başarısız darbe girişiminin ardından ziyaret ettim. Terör saldırıları bizi şoke ettiği kadar Türk halkının da bir travma yaşamasına neden oldu." diye konuştu.

Avramopoulos, ayrıca, terörle mücadele konusunda AB ile Türkiye arasındaki iş birliğinin öneminin altını çizdi.

PARTNEREkranlardan sahnelere transfer olan ünlüler Ekranlardan sahnelere transfer olan ünlüler
Trump: İklim değişikliğine inanmıyorum, çünkü çok zekiyimTrump: İklim değişikliğine inanmıyorum, çünkü çok zekiyim
Yardım Kuruluşlarından ABD’ye ÇağrıYardım Kuruluşlarından ABD’ye Çağrı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
AB türk vatandaş Dimitris Avramopoulos

En Çok Okunan Haberler

Ahmet Takan'dan bomba iddia: 3600 ek gösterge Berat Albayrak'a takıldı!

Ahmet Takan'dan bomba iddia: 3600 ek gösterge Berat Albayrak'a takıldı!

Çarpışma'nın sevişme sahneleri yayından kaldırıldı!

Çarpışma'nın sevişme sahneleri yayından kaldırıldı!

Detaylar ortaya çıktı! Şeyma Subaşı'ndan Miami'ye ve özel jete veda

Detaylar ortaya çıktı! Şeyma Subaşı'ndan Miami'ye ve özel jete veda

Gebze'deki viyadük faciasında 3 işçi öldü, 1 işçi yaralı olarak kurtarıldı

Gebze'deki viyadük faciasında 3 işçi öldü, 1 işçi yaralı olarak kurtarıldı

Erdoğan'la tokalaşmadı!

Erdoğan'la tokalaşmadı!

Başkentte bakanlık çalışanlarına operasyon!

Başkentte bakanlık çalışanlarına operasyon!

Okuyucu Yorumları 51 yorum
buna kadir inanır
@valencia1975 bence o bile inanmaz!!! :)
yapma yaaaaa....seçim yanaştı yine hortladınız..yalanlarlamı
Seçim üzeri millet devleti sıkıştırsın diye yapıyorlar. Yoksa terörle ilgili ciddi kapitülasyonlar istiyorlar
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Trump: İklim değişikliğine inanmıyorum, çünkü çok zekiyim

Trump: İklim değişikliğine inanmıyorum, çünkü çok zekiyim

Tayland'ın sıra dışı yüzen pazarları

Tayland'ın sıra dışı yüzen pazarları

Suudi Veliaht Prens testereyle protesto edildi

Suudi Veliaht Prens Tunus'ta testereyle protesto edildi

Görmesi bile yetti! Ağzını açıp baktılar ve...

Görmesi bile yetti! Ağzını açıp baktılar ve...

Düğün fotoğrafçısı konuklardan biriyle seks yaptı, ağaca işerken gözaltına alındı

Düğün fotoğrafçısı konuklardan biriyle seks yaptı, ağaca işerken gözaltına alındı

Cam yığını işçilerin üzerine devrildi

İşçilerin dehşet anları kamerada

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.