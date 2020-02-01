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Türk vatandaşlarını taşıyan uçak Wuhan’dan kalktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.02.2020 09:15 | Son Güncelleme

Wuhan’da yaşayan Türk vatandaşlarını tahliye etmek üzere gönderilen Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ait A400M tipi dev kargo uçağı, Wuhan kentinden havalandı.Türk vatandaşlarının yanı sıra 7 Azerbaycan, 7 Gürcistan ve bir Arnavutluk vatandaşını taşıyan uçağın 42 yolcuyla TSİ 07.00 sularında Wuhan’dan ayrıldığı bildirildi.

Wuhan’da yaşayan Türk vatandaşlarını tahliye etmek üzere gönderilen Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ait A400M tipi dev kargo uçağı, Wuhan kentinden havalandı.
Türk vatandaşlarının yanı sıra 7 Azerbaycan, 7 Gürcistan ve bir Arnavutluk vatandaşını taşıyan uçağın 42 yolcuyla TSİ 07.00 sularında Wuhan’dan ayrıldığı bildirildi. Pekin Büyükelçiliği, konsolosluklar ve diplomatik temsilcilerin Çin makamlarıyla yürüttüğü uzun müzakereler sonrasında kentteki Türk vatandaşlarının çoğunluğu salgının ortaya çıktığı Wuhan kentinden başarıyla tahliye edildi.
Wuhan’ın farklı noktalarından sıkı önlemler alınarak havalimanına getirilen vatandaşlar, terminaldeki uzun kontrollerin ardından uçağa alındı. Uçak, pasaport ve sağlık kontrollerinin uzun sürmesi nedeniyle beklenenden daha geç havalandı. Uçağın, Moğolistan’ın başkenti Ulanbatur’da yapacağı yakıt ikmalinin ardından akşam saatlerinde başkent Ankara’ya varması bekleniyor. Uçakta bulunanların 14 günlük tıbbi gözetim sürecine tabi tutulacağı aktarıldı.
Türkiye’nin Pekin Büyükelçisi Abdülkadir Emin Önen’in tahliye edilen yolcuları Ankara’da karşılayacağı, karşılama esnasında bir açıklama yapacağı aktarıldı.

Ölü sayısı 259’a yükseldi
Diğer yandan, Çin Ulusal Sağlık Komisyonu, yeni korona virüsü salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 259’a yükseldiğini açıkladı. Ülke genelinde görülen toplam vaka sayısı ise 11 bin 821’e çıktı. Sadece cuma günü 45 kişi hayatını kaybederken, salgının ortaya çıkmasından bu yana en çok can kaybı görülen gün oldu. Ölümlerin 33’ünün virüsün ilk ortaya çıktığı Wuhan kentinde olduğu bildirildi.
Çin dışında görülen vakaların sayısı da 120’ye ulaştı. Çok sayıda ülkenin, sınır giriş çıkışlarında Çin’den gelen ziyaretçilere yönelik tedbirlerini sıklaştığı belirtilirken, ABD hükümeti, korona virüsü salgını nedeniyle Çin’e seyahat etmiş kişilerin ülkeye girişinin önleneceğini açıkladı.

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