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Türk Vatandaşlarının Wuhan'dan Tahliyesi İçin Temaslar Sürüyor

29.01.2020 13:09 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanlığı, hastalığın ilk ortaya çıktığı Wuhan kenti başta olmak üzere bu eyaletteki Türk vatandaşlarının tahliyesi konusunda Çin makamlarıyla yakın temasların sürdüğünü belirtti

Türk Vatandaşlarının Wuhan'dan Tahliyesi İçin Temaslar Sürüyor

Dışişleri Bakanlığı corona virüsü salgını ve bölgedeki Türk vatandaşlarının durumuna ilişkin bir açıklama yaptı. Bakanlık, hastalığın ilk ortaya çıktığı Wuhan kenti başta olmak üzere bu eyaletteki Türk vatandaşlarının tahliyesi konusunda Çin makamlarıyla temasların sürdüğünü belirtti.

Bakanlık açıklamasında , “Çin’in Hubei eyaletindeki Wuhan şehrinde ortaya çıkan yeni koronavirüs (2019-nCoV) türü salgın nedeniyle, başta Wuhan olmak üzere Hubei eyaletindeki vatandaşlarımızın ve aile fertlerinin eyaletten tahliyelerini teminen Bakanlığımız çalışmalar başlatılmıştır. Bu çerçevede Sağlık Bakanlığımız gerekli tüm hazırlıkları yapmıştır. Çin makamlarıyla da yakın temas yürütülmektedir” denildi.

Açıklamada ayrıca “Bakanlığımız ve Pekin Büyükelçiliğimiz eyaletteki vatandaşlarımızla düzenli temasta olup, vatandaşlarımıza yönelik bilgilendirme ve yönlendirme yapmaktadır. Bakanlığımız ayrıca, 27 Ocak 2020 tarihinde Çin’e yönelik seyahat uyarısında ( http://www.mfa.gov.tr/cin-seyahat-uyarisi-hk-27-1-20.tr.mfa ) bulunarak, vatandaşlarımızın zorunlu olmadıkça Çin’e seyahat etmemeleri, Çin’de bulunanların ise başta Hubei eyaleti olmak üzere vakaların yoğun olarak görüldüğü bölgelerden uzak durmaları, sağlık önlemlerine azami riayet etmeleri, Çin makamları, Dünya Sağlık Örgütü, Bakanlığımız ve Çin’deki diplomatik temsilciliklerimizin açıklama ve uyarılarını yakından takip etmeleri tavsiyesinde bulunmuştur” uyarılarında bulunuldu.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Türkiye’de şu ana kadar corona virüsü vakasına rastlanmadığı hatırlatıldı ve “Ülkemizde teyitli koronavirüs vakası bulunmamaktadır. Şüpheli bulunan bir Çinli yolcu 25 Ocak günü ülkesine geri gönderilmiştir. Sağlık Bakanlığımız ülkemize uluslararası girişlerin yapılacağı tüm noktalarda halk sağlığına yönelik gerekli önlemleri almıştır” denildi.

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