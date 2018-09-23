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Türk Vatandaşlığına Geçişte Mali Zorunlulukların Düşürülmesine Farklı Tepkiler

23.09.2018 21:45 | Son Güncelleme

Bazı vatandaşlar kararın yerinde bir karar olduğunu ve bu kararın ekonomiye olumlu katkı sağlayacağını düşünürken bazıları ise Türk vatandaşlığına hak kazanmanın bu kadar kolay olmaması gerektiğini düşüncesinde

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla 19 Eylül 2018 tarihindeki Resmi Gazete'de yayımlanan 106 sayılı kararla yabancıların Türk vatandaşlığına geçişiyle ilgili bazı düzenlemeler değiştirilmiş, yabancılara vatandaşlık sağlayan mali zorunluluklar düşürülmüştü.

Karara göre, Türk vatandaşlığına hak kazanmak için öngörülen sabit sermaye tutarı 2 milyon dolardan 500 bin dolara indirildi. Türkiye'de gayrimenkul sahibi yabancıların vatandaşlığa geçişi için gereken asgari taşınmaz bedeli ise 1 milyon dolardan 250 bin dolara indirildi.

Peki yabancıların Türk vatandaşlığına geçişi için yapılan yeni düzenlemeyi, Türk halkı nasıl değerlendiriyor?

Bazı vatandaşlar kararın yerinde bir karar olduğunu ve bu kararın ekonomiye olumlu katkı sağlayacağını düşünürken bazıları ise Türk vatandaşlığına hak kazanmanın bu kadar kolay olmaması gerektiğini düşüncesinde.

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