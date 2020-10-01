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Türk vatandaşlığından çıkmak için kaymakamlığa başvurdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.10.2020 16:47 | Son Güncelleme

Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde bir şahıs, Türk vatandaşlığından çıkmak için kaymakamlığa başvurdu.

Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde bir şahıs, Türk vatandaşlığından çıkmak için kaymakamlığa başvurdu. İlginç başvurusu görevliler tarafından reddedilen şahıs, ortalığı birbirine kattı.
Olay, 29 Eylül Salı günü Kapaklı Kaymakamlığında gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, kaymakamlık makamına çıkan T.E., Kapaklı Kaymakamı Bülent Hamitoğlu ile görüşmek istedi. Görüşme konusunu soran görevliler ise, aldıkları cevap karşısında şaşkına döndü. T.E., Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığından çıkmak istediğini belirterek vatanımıza ve milletimize aşağılayıcı kelimeler kullandı.
Öte yandan ruh sağlığından şüphe edilen şahsa, emniyet ekipleri müdahale etti. T.E. adlı şahıs hakkında tahkikat başlatıldı.

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