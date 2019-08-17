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Türk ve ABD askerlerinden sınır hattında inceleme

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.08.2019 14:18 | Son Güncelleme

  Suriye'nin kuzeyine kurulması planlanan güvenli bölge için Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde Müşterek Harekat Merkezi'ni oluşturmaya yönelik çalışma yürüten Türk ve ABD'li askerler, sınır hattında inceleme yaptı.

Suriye'nin kuzeyine kurulması planlanan güvenli bölge için Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde Müşterek Harekat Merkezi'ni oluşturmaya yönelik çalışma yürüten Türk ve ABD'li askerler, sınır hattında inceleme yaptı.
Fırat'ın doğusundaki terör örgütü unsurlarının sınır güvenliği için tehdit oluşturmasıyla Türkiye, bölgenin PKK/YPG'li teröristlerden arındırılması amacıyla harekete geçti. Suriye'den zorunlu göçe zorlananların geri dönüşlerinin desteklenerek, bölgenin normalleştirilmesi için terör örgütü unsurlarının buradan çıkarılmasının kaçınılmaz olduğunu savunan Türkiye'nin kararlılığı üzerine geçen hafta ABD'li heyet Ankara'ya geldi. Milli Savunma Bakanlığı'nda iki ülkenin askeri heyetlerinin görüşmelerinin ardından Suriye'nin kuzeyinde güvenli bölge oluşturulması ve bu bölgenin de Türk ve ABD askerleri tarafından koordineli tesis edilmesi kararlaştırıldı.
Bu kararın ardından ABD'nin 6 kişilik ilk askeri kafilesi, pazartesi günü Şanlıurfa'ya geldi. Suriye sınırındaki Akçakale'ye gelen heyet, 3'üncü Hudut Alay Komutanlığı'nda Türk askeri yetkililer ile birlikte Müşterek Harekat Merkezi'nin altyapı çalışmalarına yönelik faaliyete başlattı. Yapılan çalışmalarda iki ülke askerleri, oluşturulacak merkezin kritik fonksiyonlarını tesis etti ve altyapı çalışmalarını tamamladı. Bu gelişmenin ardından perşembe günü ABD'nin Avrupa Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Korgeneral Twitty başkanlığındaki yeni ekip, Akçakale'ye geldi ve Türk askerleri ile toplantı yapıp, sınır hattında incelemelerde bulundu.
BAKAN AKAR VE KOMUTA KADEMESİNDEN 5,5 SAATLİK TOPLANTI
Bu gelişmenin ardından Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin komuta kademesi ve MİT Başkanı Hakan Fidan ile dün Şanlıurfa'ya geldi. Bakan Akar ve beraberindekiler, kent merkezindeki 20'nci Zırhlı Tugay Komutanlığı'nda 5,5 saat süren toplantı yaptı. Müşterek Harekat Merkezi'nin son durumu ile sınır hattı ve Suriye'nin kuzeyindeki terör örgütü unsurlarının hareketliliğine ilişkin verilerin değerlendirildiği toplantıda, hava sahasının açılmasıyla İHA'lardan elde edilen görüntüler de izlendi.
Uzun süren toplantının ardından Bakan Akar, iki ülke askerlerinin Suriye'nin kuzeyinde koordineli tesis edeceği güvenli bölgeye ilişkin çalışmaların yürütüleceği Müşterek Harekat Merkezi'nin gelecek hafta tam kapasiteyle çalışmaya başlayacağını duyurdu. Türkiye'nin her türlü ihtimali gündeminde tuttuğunu, B ve C planlarının da hazır olduğunu hatırlatan Akar, terör örgütü PKK/YPG unsurlarının silahlarıyla güvenli bölgenin dışına çıkarılıp, kurdukları mevzi, sığınak, siper ve diğer tahkimatlarının da iki ülke askerlerince imha edilmesi konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu.
SINIRDA İNCELEME
Müşterek Harekat Merkezi'nin tam kapasiteyle çalışmaya başlamasına sayılı günler kala, günlerdir Akçakale'deki 3'üncü Hudut Alay Komutanlığı'nda toplantılar yaparak, güvenli bölgede yürütülecek faaliyetleri belirlemeye çalışan Türk ve ABD askerleri, öğle saatlerinde sınır hattına geldi. Türk askerlerinin zırhlı araçlarla önlem aldığı sınır hattına, 3 zırhlı araçla gelen iki ülkenin askeri yetkilileri, sınır hattında incelemeler yapmaya başladı. Sınır boyunca araçlarıyla ilerleyen askeri heyetin, incelemeler gerçekleştirdiği ve çeşitli değerlendirmelerde bulunduğu belirtildi.

Görüntü Dökümü
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- Sınıra gelen araçlar
-Hasan Kırmızıtaş anons
-Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 104 MB

Haber: Hasan KIRMIZITAŞ Kamera: Mustafa KANLI-ŞANLIURFA-DHA)

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